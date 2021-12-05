【新冠肺炎】今增9宗輸入個案　全部檢出帶L452R變異病毒株

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本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（5日）新增9宗輸入個案，全部涉及L452R變異病毒株的感染。個案涉及9名男子，年齡介乎25至62歲。

患者中有6人為船員（個案12459至12464），他們12月1日從日本經貨船Glory Sky抵港，該貨船早前有1名船員（個案12453）確診，衞生防護中心於12月3日在船上為其他正在船上進行檢疫的船員採集樣本，該6人的檢測結果呈陽性。貨船上的其餘船員須逗留船上進行檢疫，並須於檢疫期間按現行安排接受檢測；3人由A組指明地區（高風險）抵港，當中1人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，另外2人在檢疫期間確診。

個案編號12459：50歲男子，船員，無病徵，12月1日從日本經船隻 GLORY SKY抵港，檢出帶L452R變異病毒株

個案編號12460：56歲男子，船員，無病徵，12月1日從日本經船隻 GLORY SKY抵港，檢出帶L452R變異病毒株，8月27日在波蘭接種一劑强生疫苗

個案編號12461：45歲男子，船員，無病徵，12月1日從日本經船隻 GLORY SKY抵港，檢出帶L452R變異病毒株，6月8日及7月8日在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗

個案編號12462：46歲男子，船員，無病徵，12月1日從日本經船隻 GLORY SKY抵港，檢出帶L452R變異病毒株

個案編號12463：27歲男子，船員，無病徵，12月1日從日本經船隻 GLORY SKY抵港，檢出帶L452R變異病毒株

個案編號12464：47歲男子，船員，無病徵，12月1日從日本經船隻 GLORY SKY抵港，檢出帶L452R變異病毒株

個案編號12465：48歲男子，12月2日發病，12月3日從塞浦路斯及英國經航班 VS206抵港，5月20日及6月10日在港兩劑復必泰疫苗

個案編號12466：25歲男子，12月3日發病，居葵涌香港荃灣帝盛酒店，12月1日從英國經航班CX216抵港，5月6日及28日在港接種兩劑復必泰疫苗

個案編號12467：62歲男子，無病徵，居荃灣香港遠東絲麗酒店，11月12日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，7月27日及8月26日在巴基斯坦接種兩劑國藥疫苗



另外，昨日增4宗輸入個案，全部涉及L452R變異病毒株的感染，兩男兩女的年齡介乎17至62歲，包括一名外傭。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩