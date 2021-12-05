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【公共年金】羅致光否認公共年金只顧高薪者　逾4000人領取長生津同時購買年金

社會 10:47 2021/12/05

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羅致光指年金目標群組是中低收入退休人士，相信強積金到2040年會較為成熟。（資料圖片）

坊間有意見認為勞工及福利局長羅致光建議巿民購買公共年金，只為高收入人士著想。羅致光今日（5日）在網誌回應批評指，當初向政府提交倡議成立公共年金的文件，重點是協助低收入至中收入人士應付退休需要。

羅致光續指，至今年9月底共4065人領取長者生活津貼並同時購買年金。不過隨著強積金日漸成熟，他認為需要透過年金與長者生活津貼配合的退休人士，在比例上會逐步減少。

逾4000人透過年金及長者生活津貼應付養老

羅致光指，至今年9月底，一共有4,065人領取長者生活津貼同時有購買公共年金。當中，超過2成半是單身人士領取長者生活津貼及購買公共年金；逾3成是長者生活津貼下的夫婦個案，當中一人購買公共年金。而逾四成是兩夫婦均有購買公共年金。過半數的年金本金為30萬元或以下，有兩成的年金本金是10萬元或以下。

儲蓄在40萬至200萬之間退休人士　購買年金後仍可申請長生津

在10月公布的《施政報告》中，普通與高額長者生活津貼將會合併，資產上限會定在較寬鬆水平。在日後優化的長者生活津貼制度下，對於一位65歲的退休人士來說，若其強積金加上儲蓄為40萬至200萬元，便可保留35萬元的現金，將其他資產購買公共年金，仍可以符合申請長者生活津貼資格。

他舉例指，一位65歲的男士退休時，若積蓄加上強積金合共50萬，便可以將15萬元購買公共年金，每月領取870元年金，同時申領長者生活津貼，即現時的每月3815元。另外，長者生活津貼金額且會於每年約2月，經立法會財務委員會通過後，依社會保障援助物價指數調整。他又舉例指，一位65歲的男士退休時，積蓄加上強積金合共有200萬元，若保留35萬元，餘下165萬元購買公共年金，每月領取9,570元，仍符合資格領取長者生活津貼每月3815元。

2040年後領取年金配合長生津比例將減少

羅致光認為，強積金制度目前未算成熟，不少長者在領取強積金供款後，仍需長者生活津貼的配合，應對晚年所需。不過隨着取消強積金對沖、積金易平台推行動措施實行，相信強積金到2040年將會較為成熟，到時透過年金與長者生活津貼配合的退休人士，在比例上便會逐步減少。

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責任編輯：李榮忠、袁澍

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