【退休保障】羅致光指年金目標是中低收入退休人士　相信強積金到2040年會較為成熟

▲ 羅致光指年金目標群組是中低收入退休人士，相信強積金到2040年會較為成熟。（資料圖片）

坊間有意見認為羅致光建議巿民購買公共年金，只為高收入人士著想。勞工及福利局長羅致光在網誌回應批評指，於2015年及2016年間，提交給特區政府之倡議成立公共年金的文件，重點都是如何協助低收入至中收入人士退休生活，完全沒有提及高收入人士，而香港年金公司於2018年推出年金計劃時，入門為5萬，上限為100萬元，目標群組明顯是低收入的退休人士；後來將上限提升至300萬元，是照顧了中等收入至中高收入人士的退休需要。

羅致光表示，至今年9月底，一共有4,065人領取長者生活津貼同時有購買公共年金。當中，超過2成半是單身人士領取長者生活津貼及購買公共年金；逾3成是長者生活津貼下的夫婦個案，當中一人購買公共年金。而逾四成是兩夫婦均有購買公共年金。過半數的年金本金為30萬元或以下，有兩成的年金本金是10萬元或以下。

羅致光說，在日後優化的長者生活津貼制度下，退休人士可保留35萬上限的現金，將其他資產購買公共年金，仍可以符合申請長者生活津貼資格。根據去年退休人士領取強積金的金額，平均為34萬元，粗略計算，過半數退休人士如沒有太多積蓄，其總資產都不會超過長生津的資產上限。他舉例一名65歲男士退休時，積蓄加上強積金合共50萬，便可以將15萬元購買公共年金，每月領取870元年金，同時申領長者生活津貼，即現時的每月3815元。

羅致光認為，強積金制度目前未算成熟，不少長者在領取強積金供款後，仍需長者生活津貼的配合，應對晚年所需。不過隨着取消強積金對沖、積金易平台推行動措施實行，相信強積金到2040年將會較為成熟，到時透過年金與長者生活津貼配合的退休人士，在比例上便會逐步減少。

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責任編輯：李榮忠