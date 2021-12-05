【驅魔高校】韓國男團SF9姜澯熙演驅魔師　《女神降臨》朴柔娜大銀幕處女作受讚賞

▲ 《驅魔高校》

由韓國男團SF9姜澯熙與《女神降臨》朴柔娜主演的《驅魔高校》，將於12月9日在香港上映。原故事講男主角在白色情人節當天準備在學校送給暗戀對象巧克力時，卻發現女孩失蹤了，接著學校開始出現許多無法想像的靈異事件，主角必需在這鬼魅橫行的校園中脫險。

《驅魔高校》改編自韓國經典3D恐怖冒險遊戲，導演宋雲表示：「其實原作遊戲的故事就已經很扎實，但我們想在原本的故事中加入一些新元素令它更豐富，變成一部奇幻恐怖之作，另外我們加入也了校園暴力、母愛等社會議題，希望電影更有深度。」

姜澯熙遇靈異事件

男主角姜澯熙雖然只21歲，演出經驗卻甚豐富，曾在神劇《信號》演年少男主角的哥哥、在《天空城堡》飾演善良資優生「宇宙」也極受好評。

不過這次《驅魔高校》是姜澯熙從未挑戰過的電影類型，他在戲中演驅魔師繼承人希民，要封印在學校結界中逃出來的惡麼。姜澯熙自稱在拍攝期間時經歷靈異事件：「拍《驅魔高校》時被鬼壓床了，當時真的非常累，只好求鬼快點離開！」

另外，姜澯熙回憶起《驅魔高校》拍攝的情況仍感到毛骨悚然：「因為很多場景都在深夜的校園中進行拍攝，一直覺得很恐怖，就算去廁所也和經紀人兩人一組前往。某天晚上我和經紀人兩人一起在學校的走廊，聽到很像腳步聲的聲音，好像有人尾隨我們走路，我和經紀人都聽到那個怪聲，結果我們一起拔腿狂奔！」

朴柔娜首度大銀幕演出

至於《驅魔高校》女主角為23歲新生代女星朴柔娜，雖然首度參與大銀幕演出，但去年她的演技已備受讚賞，因在韓劇《女神降臨》的她角色由黑化到洗白成功，演繹難度甚高。

而她與男主角姜澯熙在《天空城堡》及《女神降臨》已經合作過，所以早已培養出高度默契，在《驅魔高校》朴柔娜飾演一位校園中神祕女高中生，將與姜澯熙一起驅魔。

最新影片推介：子女愛發問輪流「問題轟炸」 蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題