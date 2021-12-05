【國家隊訪港】林大輝邀國家隊運動員退役後到理大讀書　稱會支持所有費用 

▲ 林大輝邀國家隊運動員退役後到理大讀書。

東京奧運國家運動員訪港代表團今早（5日）到香港理工大學出席與市民交流的活動，理大校董會主席林大輝致辭時，邀請國家精英運動員於退役後考慮到理大讀書，又說相信他與理大校長滕錦光會強烈支持所有費用。

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今日是國家隊代表團訪港活動最後一日，今早派出6位代表出席理大活動，包括5位運動員及一名教練，分享他們於比賽中的心路歷程、問答交流等。林大輝於致辭時說，理大世界排名66位，誠邀精英運動員退役後，考慮到理大進修。

他又向於東奧乒乓球男單比賽中衛冕金牌的馬龍提出問題，詢問他於下屆巴黎奧運會中，認為要取金牌的話，誰會是最大對手。林大輝笑稱會記錄其答案做考試，「嚟唔嚟到香港讀書睇呢個考試。」

馬龍於分享環節一開始就回應林大輝提問，又稱呼台下嘉賓為「未來學長學姐」，他指，比賽是一場一場慢慢打至決賽，無論誰站在球枱對面都是最大對手，又說自己亦是自己的最大對手。

民政事務局局長徐英偉就說，特區政府致力推動體育發展，讓年青人有更多參與體育活動的機會，做到薪火相傳。他又說，港府支持精英運動員學業運動雙軌發展，日後會推動體育專業化、產業化。

徐英偉表示，隨著啟德體育園在2023年落成，令本港可以舉辦更多國際比賽，至於2025年粵港澳三地合辦的全運會，港府會全力以赴，籌辦簡約、精彩和安全的全運會。

國家隊代表團一連3日的訪港活動今日結束，29位代表將分開進行不同活動，包括到體育學院與本港運動員交流，代表團下午會經港珠澳大橋離開本港。

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記者：黃悅晴