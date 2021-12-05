  • 21°C
香港時間 : 20211205日 (週日) 12:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國家隊訪港】林大輝邀國家隊運動員退役後到理大讀書　稱會支持所有費用 

社會 11:12 2021/12/05

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

林大輝邀國家隊運動員退役後到理大讀書。

東京奧運國家運動員訪港代表團今早（5日）到香港理工大學出席與市民交流的活動，理大校董會主席林大輝致辭時，邀請國家精英運動員於退役後考慮到理大讀書，又說相信他與理大校長滕錦光會強烈支持所有費用。 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

今日是國家隊代表團訪港活動最後一日，今早派出6位代表出席理大活動，包括5位運動員及一名教練，分享他們於比賽中的心路歷程、問答交流等。林大輝於致辭時說，理大世界排名66位，誠邀精英運動員退役後，考慮到理大進修。 

他又向於東奧乒乓球男單比賽中衛冕金牌的馬龍提出問題，詢問他於下屆巴黎奧運會中，認為要取金牌的話，誰會是最大對手。林大輝笑稱會記錄其答案做考試，「嚟唔嚟到香港讀書睇呢個考試。」 

馬龍於分享環節一開始就回應林大輝提問，又稱呼台下嘉賓為「未來學長學姐」，他指，比賽是一場一場慢慢打至決賽，無論誰站在球枱對面都是最大對手，又說自己亦是自己的最大對手。 

民政事務局局長徐英偉就說，特區政府致力推動體育發展，讓年青人有更多參與體育活動的機會，做到薪火相傳。他又說，港府支持精英運動員學業運動雙軌發展，日後會推動體育專業化、產業化。 

徐英偉表示，隨著啟德體育園在2023年落成，令本港可以舉辦更多國際比賽，至於2025年粵港澳三地合辦的全運會，港府會全力以赴，籌辦簡約、精彩和安全的全運會。 

國家隊代表團一連3日的訪港活動今日結束，29位代表將分開進行不同活動，包括到體育學院與本港運動員交流，代表團下午會經港珠澳大橋離開本港。 

最新影片：【湊得輕鬆啲】子女愛發問輪流「問題轟炸」   蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：黃悅晴

相關文章

【國家隊訪港】金牌選手表演體操、游泳多個項目　劍神張家朗現身笑稱未用獎金【不斷更新】
18:02 2021/12/04
【國家隊訪港】金牌選手表演體操、游泳多個項目　劍神張家朗現身笑稱未用獎金【不斷更新】
【國家隊訪港】百米飛人蘇炳添：作息嚴謹只為圓夢　對港熟悉稱「看港劇長大」
17:59 2021/12/03
【國家隊訪港】百米飛人蘇炳添：作息嚴謹只為圓夢　對港熟悉稱「看港劇長大」
【國家隊訪港】鍾天使等金牌得主出席學生交流會　教育局舉辦國家憲法網上比賽周一止
14:09 2021/12/04
【國家隊訪港】鍾天使等金牌得主出席學生交流會　教育局舉辦國家憲法網上比賽周一止

你可能感興趣

【國家隊訪港】金牌選手表演體操、游泳多個項目　劍神張家朗現身笑稱未用獎金【不斷更新】
18:02 2021/12/04
【國家隊訪港】金牌選手表演體操、游泳多個項目　劍神張家朗現身笑稱未用獎金【不斷更新】
【國家隊訪港】百米飛人蘇炳添：作息嚴謹只為圓夢　對港熟悉稱「看港劇長大」
17:59 2021/12/03
【國家隊訪港】百米飛人蘇炳添：作息嚴謹只為圓夢　對港熟悉稱「看港劇長大」
【國家隊訪港】鍾天使等金牌得主出席學生交流會　教育局舉辦國家憲法網上比賽周一止
14:09 2021/12/04
【國家隊訪港】鍾天使等金牌得主出席學生交流會　教育局舉辦國家憲法網上比賽周一止
大學 比賽 滕錦光 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 林大輝 運動員 全運會 經濟 奧運會

最高瀏覽

【梅艷芳】梅啟明稱自己從沒虧待阿梅　梅媽罕斥長子：他財迷心竅！
11:22 2021/12/04
【梅艷芳】梅啟明稱自己從沒虧待阿梅　梅媽罕斥長子：他財迷心竅！
【梅艷芳】梅姐失聯21年大姨甥潘文皓談近況　梅愛芳長子：媽咪在天上一直看顧住我同細佬
18:13 2021/12/04
【梅艷芳】梅姐失聯21年大姨甥潘文皓談近況　梅愛芳長子：媽咪在天上一直看顧住我同細佬
【梅艷芳】梅媽早向電影公司開出三大條件　覃美金：梅艷芳三個字我已經註咗冊
16:43 2021/12/04
【梅艷芳】梅媽早向電影公司開出三大條件　覃美金：梅艷芳三個字我已經註咗冊