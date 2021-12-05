【極品鄰居】馬鞍山鄰居露台亂拋垃圾　住戶驚見衛生巾：後悔買呢度

▲ 有網民指馬鞍山一個屋苑出現極品住客亂拋垃圾。

亂拋垃圾惹人討厭，有居住在馬鞍山迎海的網民近日在連登討論區發文，指屋苑出現極品住戶亂拋垃圾，下層住戶在露台發現衛生巾、白飯、雞翼骨及煙頭等，令人不勝其擾。

該名網民上載多張照片，指屋苑有不少「劣質」住戶愛亂拋垃圾，至少3個單位受「垃圾蟲」所害。從相片可見，露台出現衛生巾、白飯、西柚、煙頭、雞翼骨等垃圾，「基本上你諗得出嘅野都會出現……」。網民指「屋苑好多變態佬、變態婆」，又指管理處對亂拋垃圾的行為只會作出勸喻，無法改善現況，坦言「好後悔買咗呢度，勁多小強」。

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網民斥噁心

帖文引來網民熱議，不少網民形容場面噁心，「人無恥則無敵」、「明顯專登向你露台扔，裝Cam影低邊層扔得唔得，送返啲垃圾畀佢」；亦有網民獻計「報復」，「每日打去管理處，之後樓下就會貼通告」、「執起袋埋一袋，儲到咁上下放喺佢門口」、「問人借露台扔返畀佢」。

有網民則分享類似經歷，「雪條棍、糖紙、咖哩都有，我之前試過樓上倒腐蝕性液體，露台啲漆都起埋」、「邊度都有呢啲人，冇分公屋、私樓」、「其實迎海好大風，向下扔吹返入嚟，真係隨機中」。

高空擲物可處罰款及監禁

據香港法例《簡易程序治罪條例》第228章，如有人自建築物掉下任何東西，或容許任何東西自建築物墜下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，則掉下該東西或容許該東西墜下的人，即屬犯罪，可處第3級罰款及監禁6個月。

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責任編輯︰王明芳