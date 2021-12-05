【青春本我劇透】第1集劇情預告　Gigi因家事情緒低落Chantel有社交恐懼

▲ 《青春本我》

TVB青春劇《青春本我》集合《聲夢傳奇》學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、文凱婷（Aeren）、潘靜文（Sherman）、林君蓮（蓮姐）、蔡愷穎（Lolita）、林沚羿（Venus）、張馳豪（Aska）、冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）、林智樂（Felix）、孫漢霖（火雞）、黃奕斌（Hugo）齊演出，劇集在今晚（12月5日）首播。

第1集

新學年開始，本我學院的學生懷着不同的心情上學。Gigi情緒低落；有社交恐懼的Chantel沉醉於漫畫世界；Windy站在萬人迷哥哥Aska身旁感到自卑。

開學禮上，新來的輔導心理學家汪善美竟然缺席……

「學生長選舉」展開，Yumi對女學生長一席自信滿滿。

Chantel在中文課偷看漫畫，幸而新老師徐夕沒有罰她。Gigi把「心愛的東西」帶進課室，引起小騷動。

Rock等與籃球校隊爭奪場地，兩幫人起紛爭……

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