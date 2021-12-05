【驚險意外】9樓掛窗簾意外墮下捉緊7樓窗框 　女子驚險半天吊數十分鐘始獲救

▲ 女子驚險半天吊數十分鐘始獲救。

無論是抹窗、在窗邊晾衫，都千萬要小心。湖南近日出現驚險一幕，有女子在9樓住所掛窗簾期間，不慎墮下，慶幸她反應快捉住7樓窗框的防盜欄，就這樣半空懸掛數十分鐘，直至鄰居報警，消防趕到把她救下。

事發於12月4日，湖南益陽碧桂園，有居於9樓的女子在家中做家務期間，從家中陽台墮下，所幸及時抓住7樓的防盜欄。從影片可見，她的情況非常驚險，雙腳沒有落腳點，只能以雙手捉緊防盜欄，苦苦支撐全身重量。

獲救後全身癱軟

有鄰居發現女子後報警，消防到場後馬上架起雲梯救人，女子被救後全身癱軟，需要人攙扶，而且全程都不說話，估計是過度受驚，面無血色。慶幸，經檢查後，女子身體沒有大礙。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片：子女愛發問輪流「問題轟炸」 蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題

有目擊鄰居指，女子在上面僵持了數十分鐘，慶幸消防趕到成功救人。碧桂園物管人員回應指，女子被安全救下，她當時是在掛窗簾，但不慎跌出窗外。

不少網民均表示，事件是不幸中之大幸，更驚嘆她的臂力驚人，「果然危急時刻的力量超乎想像」。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券︰https://bit.ly/3h8JOvu

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳