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【驚險意外】9樓掛窗簾意外墮下捉緊7樓窗框 　女子驚險半天吊數十分鐘始獲救

親子 11:50 2021/12/05

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

女子驚險半天吊數十分鐘始獲救。

無論是抹窗、在窗邊晾衫，都千萬要小心。湖南近日出現驚險一幕，有女子在9樓住所掛窗簾期間，不慎墮下，慶幸她反應快捉住7樓窗框的防盜欄，就這樣半空懸掛數十分鐘，直至鄰居報警，消防趕到把她救下。

事發於12月4日，湖南益陽碧桂園，有居於9樓的女子在家中做家務期間，從家中陽台墮下，所幸及時抓住7樓的防盜欄。從影片可見，她的情況非常驚險，雙腳沒有落腳點，只能以雙手捉緊防盜欄，苦苦支撐全身重量。

獲救後全身癱軟

有鄰居發現女子後報警，消防到場後馬上架起雲梯救人，女子被救後全身癱軟，需要人攙扶，而且全程都不說話，估計是過度受驚，面無血色。慶幸，經檢查後，女子身體沒有大礙。

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最新影片：子女愛發問輪流「問題轟炸」   蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題

有目擊鄰居指，女子在上面僵持了數十分鐘，慶幸消防趕到成功救人。碧桂園物管人員回應指，女子被安全救下，她當時是在掛窗簾，但不慎跌出窗外。

不少網民均表示，事件是不幸中之大幸，更驚嘆她的臂力驚人，「果然危急時刻的力量超乎想像」。

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責任編輯︰王明芳

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