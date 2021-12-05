【梅艷芳】影迷質疑電影洗白近藤真彥　導演梁樂民親解《梅艷芳》三大疑問

▲ 《梅艷芳》導演親解三大疑問。

電影《梅艷芳》香港票房大收4000萬，暫成今年最高收港產片。而電影多個劇情都成為網民熱話，其中影射日本歌手近藤真彥跟梅艷芳的一段戀情，就曾被影迷質疑是否為現實中令梅姐受情傷的負心漢「洗白」，導演梁樂民日前就親自解釋原因。

香港電台主持人車淑梅日前在節目《舊日的足跡》邀來《梅艷芳》導演梁樂民作客，分享電影拍攝背景和親解梅艷芳歌 迷對其電影製作的提問。

曾獲「香港電影金像獎」最佳編劇和最佳導演的梁樂民本身是梅艷芳歌迷，也因電影公司老闆江志強 的緣故而開拍電影《梅艷芳》。梁樂民謂:「老闆是個浪漫嘅人，當年電影《十面埋伏》預了梅姐，可惜當時她身體狀況不理想，最後沒接拍。老闆亦記掛電影公司開業初期，梅姐曾經幫手站台，覺得自己欠她（梅姐）一部戲，要紀錄這份情......」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

他稱：「我見過梅姐一次，她在上海拍《半生缘》，我去探班，見到我『嗨!』 一聲，好快問我『食咗嘢未?』可見真心關心每一個人，努力想放入電影，等大家都有這種感覺。」

【梅艷芳】近藤真彥曾讓梅姐陷苦戀 56歲負心漢背妻偷食終毀事業

最新影片：子女愛發問輪流「問題轟炸」 蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題

被問為什麼要將電影中的日本歌手洗白？梁樂民答：「我相信他（日本歌手)是梅姐心中的初戀。在女孩子眼裡，初戀情人不會是壞的，或者有一些她（梅姐）唔想知，甚至唔想被紀錄......多謝（電影公司）老闆負責知會了日本歌手，但他有否睇套電影，我就不知道！片中不講全名就是出於對他的尊重。」

▲ 《梅䒐芳》為梅姐留下傳奇。

至於為甚麼梅姐為梅愛芳結婚而跟姐姐吵架？影迷指梅姐不是這樣小氣的人。 樂民就稱：「因為那個年頭姐姐出嫁，就等如失去一個相依為命、可以倚靠的親人，相信她（梅姐）本人不願意向大家表達這種不捨心情。」

另外， 梅姐一早已經宣佈不領獎，應不會為失落「最受歡迎女歌手」獎項而不安。 梁樂民便指：「我們只是設計一個機會，等梅姐講述自己並非為後浪趕上而轉向（參與）公益事務，她的出發對得起天地良心。」