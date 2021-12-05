【舊區重建】韋志成指九龍城舊區更新難度大　涉500多幢樓宇近半樓齡超過50年

▲ 韋志成指九龍城舊區更新難度大，涉500多幢樓宇近半樓齡超過50年。（資料圖片）

市建局行政總監韋志成在網誌表示，去年10月市建局向沙浦道項目的物業業主發出收購建議，約有9成的業主已接受收購建議。而在今年9月亦於深水埗區啟動兩個重建計劃，將兼善里和周邊未被善用的政府土地和老舊設施，一併納入作規劃重整。而在九龍城舊區（龍城區）進行的地區規劃，面積約18公頃，涉及500多幢的樓宇和政府設施，當中超過一半的樓宇的樓齡超過50年，相較兼善里的情況，難度可能更大。

韋志成指，研究初步發現，龍城區的市區更新工作，在舊樓重建、政府設施重置和地區活化三個範疇所都面對挑戰。自啟德機場搬遷後，有多個私人重建項目落成，多為單幢式重建，欠缺整全完善的規劃。重置社區設施難度亦大，位於侯王道的九龍城市政大廈、九龍城長者健康中心以及李基紀念醫局是九龍城區社區設施的集中地，若堅持原址重建，在工程進行期間無法避免要暫停相關設施的運作，影響公共服務；另一方面，區內亦缺乏大型的空置土地，作為短期或永久的重置用途。

韋志成表示，為了處理龍城區市區更新的難題，需要全面應用在早前完成的油旺地區研究中，所提出若干個更具成效的市區更新執行模式和規劃新工具，包括轉移地積比、街道整合，以至「一地多用」的模式，克服規劃上的挑戰，加速舊區更新。他指，會將多個分散街區，整合成為較大和較完整的發展地盤，以減少道路空間，更有效利用土地作發展，同時將其中的道路轉成為休憩空間和綠化行人專用區，維持該區小街式的特色。

韋志成稱正進一步研究，包括研究以規劃重整，重置現有康樂設施及易地重置九龍城市政大廈等多項設施的可行性，初步估計重建後，可提供的社區設施樓面是現時的3倍多；地下空間亦可為街市販商提供上落貨、貨物存放以及泊車位等後勤設施，解決交通擠塞等問題。

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責任編輯：李榮忠