任賢齊為演《九龍城寨》剃光頭　敬業小齊：當演員盡量配合拍攝需要

▲ 《九龍城寨》導演鄭保瑞操刀為任賢齊剃頭。

任賢齊為電影《九龍城寨》而要剃光頭，日前導演鄭保瑞親自操刀為小齊落髮。變成光頭的小齊大呼不慣，覺得頭頂涼涼的，突然想起自己除夕要唱倒數騷，迷惘表示：「我上台演出到時侯要弄甚麼髮型啊？」

事因小齊在《九龍城寨》的角色需要化一個很特別的妝所以要剃頭，不過由於他同時也在參與電影《臨時械劫》的拍攝，兩個角色不同造型，相當難搞。

其實當日首次為九龍城寨試妝後，他發現於原來的頭髮上再載頭套變光頭，然後再特技化妝，共需4個多小時，而效果也沒那麼好，最後為方便化妝組的進度，及電影整個工作進度，小齊決定忍痛剃光頭。

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此舉不單省下兩個多小時化妝時間，並且效果也非常自然像真。小齊謂：「當一個演員，就盡量配合拍攝的需要吧，這是演員付出，也是應該的。」

日前小齊落髮，電影組就特別叫導演鄭保瑞來為他操刀。當導演到來，小齊笑問：「你從前幫人剃過頭嗎？」導演笑道：「沒有。」小齊呆一呆，然後笑問：「你第一刀準備從那下手？」導演大笑：「那裡都可以啦！開機！」引得全場大笑。

剃到一半，小齊看著鏡子說：「喂，現在你把我剃得像《Taxi Driver》（的士司機）裡面羅拔.迪尼路﹔Robert De Niro) 一樣。」小齊還扮片中經典台詞：「Are you talking to me ? 」很是搞笑。

曾為拍電視劇剃頭

導演及工作人員大讚小齊的頭非常之圓，任賢齊說：「對啊，我媽說過，小時侯我睡覺她一直挪我的頭，就是不讓我睡扁。」

導演剃頭剃到一半，就被對講機叫去開工，最後少少工程唯有讓助手完成，小齊對鏡看著自己禿禿的頭， 有感而發道：「唉，演藝生涯原是夢，當歌手可以每天都帥氣，當演員只有跟著造型去走...。」

他對上一次剃頭是廿多年前，小齊謂當時在台灣拍電視劇《黃飛鴻與十三姨》 演梁寬，此時拍戲只為可唱主題曲，沒想到要剃頭，剃了之後，歌手通告又不能上，其他工作又接不到，拍完劇後，差不多大半年無所事事，等頭髮出來後才可接到新工作。

小齊又笑謂：「我現在也不是一樣嗎？就不能接洗髮精廣告了。」工作人員表示大可改接生髮水廣告，小齊笑道：「嗯，如果價錢可以的話，我會考慮一下，哈哈。」

戴假髮演出

問到他剃頭後，另一部電影《臨時械劫》如何辦？小齊表示，另一部電影他也是要戴假髮有另一個造型，剃光了頭反而髮形師更輕鬆，載上假髮更貼，所以一點也沒影響。

目前唯一是大除夕他接了倒數的唱歌演出，不知自己上台應以何種造型亮相：「上台不能光頭吧， 或者找人畫個很cool的花紋在頭上，哈哈。」