【保育基金】大嶼山保育基金18個項目獲批　本月下旬起接受新一輪申請

▲ 「重塑水口」項目計劃修復水口村的舊建築。（網誌圖片）

《2018年施政報告》公布設立10億元「大嶼山保育基金」，推動和支援大嶼山保育工作。早前，基金公布首輪申請結果，18個項目成功獲得資助。發展局局長黃偉綸今日（5日）發表網誌，指大嶼山保育基金資助不同團體及機構開展保育和相關項目，期望獲批項目逐步落實後，能進一步提升大嶼山的環境實力、促進保存大嶼山的文化和鄉郊特色，推動大嶼山可持續發展，而基金將於本月下旬開始接受新一輪申請。

▲ 可持續大嶼辦事處處長方學誠（左）與大嶼山保育基金諮詢委員會主席梁美儀（右）。（網誌圖片）

可持續大嶼辦事處處長方學誠表示，基金去年成立並接受首輪申請，反應非常踴躍。基金共設三個類別，分別為保育管理協議項目、研究項目及教育和參與項目。經過基金委員會的審批，首輪申請共批出18個項目，涵蓋自然及文化保育多個範疇，包括不同的自然生境和生物、鄉村活化、鄉村傳統、歷史和文化、環境教育等方面。

基金諮詢委員會主席梁美儀說，委員會以四大準則審批，包括項目對大嶼山保育的貢獻、計劃書的質量、項目倡議機構的執行能力，以及其申請的財政預算是否合理，當然亦會考慮項目的原創性等因素。他希望這些獲選的優秀項目可以起示範作用，吸引更多團體和地區人士同心協力推展大嶼山的保育工作。

▲ 可持續大嶼辦事處早前在中環展城館展出大嶼山保育基金首輪批出資助的各個項目詳情。（網誌圖片）

在18個獲批項目裡，其中一個是「重塑水口：以建築修復、文化保育和村民合作社開拓大嶼南可持續鄉村活化」。項目負責人香港中文大學建築學院鍾宏亮表示，基金的指引中看到「保育管理協議項目」類別的其中一個資助範圍，包括管理和保育具保育價值的私人土地或建築物，而水口村的村民亦有意保育及活化其村落，於是就提出申請，並很高興獲得資助。

鍾宏亮指，計劃修復的舊建築，其中一間為「金字頂」石屋，是三級歷史建築，修復後會讓村民用作生活文化館；而另一間面積非常細小、稱為「禾寮」的構築物，是以前村民耕作時用來儲存農具和禾稈草的地方，「禾寮」修復後會變成農耕合作社，可用作介紹水口的故事、復耕概念等，並作為其中一個景點，見證水口昔日農業活動概況，成為活動及導賞場所，以傳承水口的鄉土生活、農耕文化。另外，項目會就水口村的文化和歷史進行更深入的研究。

黃偉綸期望，獲批項目逐步落實後，能進一步提升大嶼山的環境實力、促進保存大嶼山的文化和鄉郊特色，推動大嶼山可持續發展，又指基金將於本月下旬開始接受新一輪申請。

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記者：郭詩詩