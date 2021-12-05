【保育基金】大嶼山保育基金18個項目獲批 本月下旬起接受新一輪申請
《2018年施政報告》公布設立10億元「大嶼山保育基金」，推動和支援大嶼山保育工作。早前，基金公布首輪申請結果，18個項目成功獲得資助。發展局局長黃偉綸今日（5日）發表網誌，指大嶼山保育基金資助不同團體及機構開展保育和相關項目，期望獲批項目逐步落實後，能進一步提升大嶼山的環境實力、促進保存大嶼山的文化和鄉郊特色，推動大嶼山可持續發展，而基金將於本月下旬開始接受新一輪申請。
可持續大嶼辦事處處長方學誠表示，基金去年成立並接受首輪申請，反應非常踴躍。基金共設三個類別，分別為保育管理協議項目、研究項目及教育和參與項目。經過基金委員會的審批，首輪申請共批出18個項目，涵蓋自然及文化保育多個範疇，包括不同的自然生境和生物、鄉村活化、鄉村傳統、歷史和文化、環境教育等方面。
基金諮詢委員會主席梁美儀說，委員會以四大準則審批，包括項目對大嶼山保育的貢獻、計劃書的質量、項目倡議機構的執行能力，以及其申請的財政預算是否合理，當然亦會考慮項目的原創性等因素。他希望這些獲選的優秀項目可以起示範作用，吸引更多團體和地區人士同心協力推展大嶼山的保育工作。
在18個獲批項目裡，其中一個是「重塑水口：以建築修復、文化保育和村民合作社開拓大嶼南可持續鄉村活化」。項目負責人香港中文大學建築學院鍾宏亮表示，基金的指引中看到「保育管理協議項目」類別的其中一個資助範圍，包括管理和保育具保育價值的私人土地或建築物，而水口村的村民亦有意保育及活化其村落，於是就提出申請，並很高興獲得資助。
鍾宏亮指，計劃修復的舊建築，其中一間為「金字頂」石屋，是三級歷史建築，修復後會讓村民用作生活文化館；而另一間面積非常細小、稱為「禾寮」的構築物，是以前村民耕作時用來儲存農具和禾稈草的地方，「禾寮」修復後會變成農耕合作社，可用作介紹水口的故事、復耕概念等，並作為其中一個景點，見證水口昔日農業活動概況，成為活動及導賞場所，以傳承水口的鄉土生活、農耕文化。另外，項目會就水口村的文化和歷史進行更深入的研究。
黃偉綸期望，獲批項目逐步落實後，能進一步提升大嶼山的環境實力、促進保存大嶼山的文化和鄉郊特色，推動大嶼山可持續發展，又指基金將於本月下旬開始接受新一輪申請。
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記者：郭詩詩