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【公屋垃圾屋】大埔富亨邨淪公屋曱甴繁殖場　鄰居崩潰叫苦連天用殺蟲水自保

健康 13:08 2021/12/05

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大埔富亨邨驚現恐怖垃圾屋，鄰居投訴無門，叫苦連天，飽受滋擾。

大埔富亨邨日前驚現恐怖垃圾屋，一名酗酒成癮的男子家中衛生環境相當惡劣，每當清理他的單位，鄰居就不能出門，因為會有大量曱甴湧現在整層樓的走廊，十分恐怖，而鄰居只可崩潰活在這個悲慘世界十多年。

清潔公司為酗酒男清潔家中時，大量曱甴湧現，十分恐怖。（圖片來源：影片截圖）

TVB節目《東張西望》到訪大埔富亨邨，恐怖公屋如同曱甴繁殖場，曱甴數以百萬計，附近的居民活在恐怖的世界，誠惶誠恐，不得安寧。節目組到涉事單位訪問酗酒男附近的鄰居，鄰居透露曱甴走出走廊外面，到處亂爬，清潔公司則會用火槍燒曱甴。

有時候會爬到我地嘅鐵閘，我地自己都要噴殺蟲水。

「見到曱甴走晒出黎，周圍都係，約有50、60隻，曱甴如手指公般大。」這個臭氣熏天既地方，住戶叫苦連天，主持其後到涉事單位旁的住戶訪問，住戶指曱甴屋中的男子搬進單位後，臭氣沖天，一直沒有開過窗門，夏天只好一直開冷氣，為了防止曱甴老鼠進屋內，更要把門隙及窗隙用海綿貼實，飽受滋擾。

酗酒男除了睡在商場門口，還會睡在單位的走廊上，在該地大小二便，他更在鄰居的垃圾袋中找東西吃，上下層的單位一一走遍，再把垃圾帶回家，希望可以賣得幾分錢買酒喝。節目組更直擊戶住單位的門邊佈滿曱甴，衛生情況十分惡劣。

《東張西望》主持上前訪問酗酒男，對方不能用完整句子對答，又否認自己到處大小二便及家中有曱甴。（圖片來源：影片截圖）

其後，節目組根據鄰居提供的資料，到公園找出酗酒男，發現他長期在公園流連喝酒，自言自語，手舞足蹈，過程中更隨地小便。東張西望主持一度上前訪問事主，可惜事主未能用完整句子回應主持，更否認自己到處大小二便及家中有曱甴，亦表示不需要幫忙。

據鄰居透露，街坊們曾報警，但警察及大廈管理員到場後，男子卻一度揮刀砍人。即使住戶一直投訴，聯同其他住戶寫聯署信，可惜投訴無門。公屋雖然有扣分制，但住戶卻沒有因此被扣分，房屋署只表示因住戶已買下有關單位，不是管轄的範圍內，屬於私人單位。

最新影片：子女愛發問輪流「問題轟炸」 蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題

東張西望去信房屋署及食環署，房屋署官方回應指「由於房委會並非該單位的業主，因此無法處理該單位的衛生問題。若該單位業主的行為對其他主戶構成滋擾，法團及其委聘的管理公司有責任按照大廈公契處理。」

而食環署則表示「經調查後，確定有私人地方出現垃圾堆積及蟲鼠滋生，會根據《公眾衛生及市政條例》採取行動，要求有關人士於只定限期內減除妨擾。」

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街坊指酗酒男因工業意外，本來獲得一筆補償金，可惜被騙，失去補償金後就一直酗酒，鄰居亦甚少見到他的子女，也不曾有伴侶出現。酗酒男因個人習慣禍延鄰居，令鄰居感到十分懊惱。

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責任編輯：羅嘉欣

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