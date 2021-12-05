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【家居意外】1歲男童沒穿尿片瞓電熱氈　瀨尿觸電下肢腰背二度燒傷

兒童健康 14:58 2021/12/05

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

1歲男童睡電熱氈，瀨尿觸電燒傷。

近日天氣轉冷，家長最緊張小朋友保暖。內地有家長為剛滿1歲的男童在床上鋪上電熱氈，卻因沒有穿尿片，結果孩子瀨尿觸電，造成下肢及腰背電燒傷，畫面觸目驚心。

綜合內地媒體報道，陝西西安一名1歲男童，近日睡覺時，家長怕孩子冷，在床上鋪上電熱氈，但就沒有為男童穿上尿片。男童尿床後，與電熱氈接觸，造成雙下肢後方及腰背部電燒傷。

男童腰背部燙傷。（影片截圖）

男童被送院搶救，傷勢被診斷為混合二度，面積約10%。慶幸經治療後，男童目前情況情況穩定，尚未發現身體其他部位的內傷。醫生提醒家長，應盡量看護好孩子，若不幸發生燒燙傷，應盡快剪開衣物，不要撕扯衣物造成創面皮損，並迅速用冷水沖洗冷卻燙傷部位，尋找乾淨毛巾包裹送往專科醫院就診。

而電熱氈不可與皮膚直接接觸，切勿隨意防止尖硬物，遠離潮濕環境，一旦遇水或者打濕，必須晾乾後才能再用。

下肢傷勢嚴重。（影片截圖）

最新影片：子女愛發問輪流「問題轟炸」   蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題

燙傷處理

台灣兒科醫生歐淑娟過往曾在facebook分享燙傷處理。歐醫生教路當燙傷後，要立刻執行「沖脫泡蓋送」5步驟。此外她強調要由醫生處理水泡，別自己戳破，否則受感染傷口會更糟。5步驟如下︰

1. 沖︰立即用冷水沖洗燙傷部位，可直接隔著衣物沖水，降低表面溫度。

2. 脫︰小心地脫掉傷口上的衣物，脫不下毋須勉強。

3. 泡︰傷口浸泡在水中，就像是對傷口進行冰敷。

4. 蓋︰在傷口蓋上乾淨的紗布、衣服或毛巾。

5. 送︰送醫處理止痛及傷口消毒及清洗。

她提及二級以上的燒燙傷非常容易留疤，但疤痕好壞跟最初的照顧方式有關。在就醫之前，務必在家中、事發地點附近找到冷水沖洗，沖到燙傷部位不再火辣辣的刺痛、灼熱感消失為止，強調大約要20至30分鐘才夠。

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責任編輯︰王明芳

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