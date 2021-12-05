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【青春本我】《聲夢傳奇》學員上演技雞精班　炎明熹被讚淚腺發達喊戲感人

娛樂 14:10 2021/12/05

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《聲夢傳奇》學員首次拍劇。

集合一眾《聲夢傳奇》學員及《盛‧舞者》參賽者的青春劇《青春本我》，將於今晚（5日）首播！為劇集任導演的李敏，除親自寫創作，兼為一眾《聲夢》學員進行演技特訓。

《青春本我》演員陣容有炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、文凱婷（Aeren）、潘靜文（Sherman）、林君蓮（蓮姐）、蔡愷穎（Lolita）、林沚羿（Venus）、張馳豪（Aska）、冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）、林智樂（Felix）、孫漢霖（火雞）、黃奕斌（Hugo）等，當中有17名演員飾演學生，包括15位「聲夢」及2位「盛‧舞者」成員。

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談到劇中同學仔，總導演李敏笑言由於17人當中，有15.5名完全沒有演戲經驗，甚至連半句對白也沒講過，加上拍攝時間緊絀，故有修讀心理輔導的李導演，開拍前亦難免有心理壓力。

演員雞精班

為了令整件事更順暢，李敏特意開夜車為眾新人撰寫了一份名為「演技雞精班」的備忘細心兼貼心地為眾新人解說「排練的六個階段」、「說對白六件要注意的事」、「需要明白的六個層次」、「關於鏡頭的六件事」以及「常犯的六個錯誤」。

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李敏又透露正式開拍前，專誠抽空與每位演員獨立會面：「我們有為他們度身打造角色，因為新人最好係做回自己；另外亦有根據各人角色性格，個別設計不同心理狀況。」

李敏認為香港需要培育更多新演員，她坦言從一開始拍攝《青春本我》，到現在進入後期剪接等工作，看到一眾新演員們每次都有進步大感安慰：「我自己都好有滿足感，看著她們由對白都講唔到，甚至走錯位，去到現在起碼叫有點演技存在。最尾幾日，甚至識得互相提點，我是好感動！」

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Venus曾演《蜘蛛俠2》

李敏續指「女子組」角色需要處理較多喊戲，當中Gigi及Venus的喊戲帶給她一定程度驚喜：「Gigi除第一次喊得比較混亂，因為她耷低頭喊，所以拍到嘅鏡頭好少！之後大家明白原來Gigi只要一聽到音樂就會喊，所以我們每次都有準備音樂，知道Gigi第一、二個take就會喊盡，所以拍她的喊戲要一嚟就嚟，她真的喊到下巴都震晒！」

李敏又指童年時曾出演電影《蜘蛛俠2》的Venus，亦是開水喉代表：「她們未算控制自如，所以我們拍攝要配合她們的節奏。」 

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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