【TOPick診症室】天氣轉冷或易致久咳不癒　專家建議預防3件事

近日天氣轉涼，不少人或會出現咳嗽情況，如果情況持續數周或是患上慢性咳嗽！呼吸系統科專科醫生鄺國柱指出，若部分患者患有哮喘，卻沒有對症下藥，故致久咳不能根治，又建議有氣管疾病的人士，在寒冷天氣要注意保暖，帶備藥物旁身，以便不時之需。

呼吸系統科專科醫生鄺國柱在接受TOPick訪問時提到，咳嗽可以分為急性咳嗽、亞急性咳嗽，以及慢性咳嗽（俗稱：久咳），其分別維持3星期、3至8星期，以及多於8星期；而一般來說，氣管或哮喘類、上呼吸道、胃酸倒流等情況會導致久咳。

在治療方面，若病人是因為部分過敏源而引致氣管敏感，他們應避免容易誘發過敏的過敏源，例如動物、花草樹木或花瓣等。除此之外，醫生也會處方藥物供病人使用，包括一般會建議病人使用吸入式類固醇或氣管舒張藥。



鄺國柱提到部分患者患有哮喘，卻因為沒有對症下藥，故致久咳不能根治，並解釋指氣管敏感或者哮喘類有三個徵狀包括咳、喘、鳴，即是咳嗽、氣喘、「扯哈」，若沒有真正針對哮喘的藥物，便會延誤診治，病情或會因而惡化。

至於近日天氣寒冷，他提醒有氣管疾病的患者要注意保暖，避免在空氣污染指數高的日子外出或進行強烈的運動，另可帶備快速紓解藥物，以便不時之需。詳細內容，密切留意《TOPick診症室》。

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記者：郭詩詩