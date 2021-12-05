【國家隊訪港】蘇炳添是金庸粉絲信「天下武功、唯快不破」　指蘇樺偉是其心目中「蘇神」 

▲ 百米飛人蘇炳添。（陳國峰攝）

東京奧運國家運動員訪港代表團今早（5日）到香港理工大學出席與市民交流的活動，於東京奧運100米決賽跑出9.86秒的百米飛人蘇炳添，作為首位打進相關項目決賽的第一位中國人，被網民稱為「蘇神」，他分享，自己心目中的「蘇神」的本港奧動員蘇樺偉，讚揚其為追夢而不向困難低頭的信念及精神，又指十分喜歡以蘇樺偉為主題的電影。

▲ 東京奧運國家運動員訪港代表團到理大出席與市民交流的活動。（陳國峰攝）

蘇炳添又分享自己從小喜歡閱讀金庸的著作《笑傲江湖》及《天龍八部》，因此十分相信「天下武功 唯快不破」，他指出自己身高1.72米，要付出更多努力才可與頂尖選手一戰，因此一直堅定努力向目標前進。

他憶述於國家隊訓練，其兩名隊友談到彼此差距只有0.01秒，蘇炳添說，該對話啟發他立下訓練目標：

每日訓練我都快0.01秒，咁你永遠都唔快過我！

蘇炳添於問答環節中，被問到為何跑得這麼快，他笑稱是「阿媽比嘅」，又說2013至2014年到歐洲訓練比賽，學習到更好利用起跑器，之後更改起跑腳，改變起步節奏。

蘇炳添說，近年曾嚴重受傷，形容感覺「像死了一次」，因此站在賽場是要戰勝自己，專注到連旁邊對手是誰都記不清。他呼籲年青人及運動員不要給予自己太大壓力；他又期待未來國家隊有更多面孔，可以跑進奧運100米短跑決賽。

唔好比咁大壓力比自己，係自己成長奮鬥路上，有時都要停低諗一諗，但係一定要不忘初心，先可以成為自己最想做到嘅野，為目標不懈努力

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記者：黃悅晴