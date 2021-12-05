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【恐怖繼父】6歲仔遭繼父虐打2年全身傷　身心受創半夜驚醒：怕媽媽死掉

親子 16:00 2021/12/05

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

台灣一名6歲男童遭繼父虐打長達2年。

台灣日前傳出一宗家暴案件，彰化縣鹿港一名王姓婦人帶6歲兒子改嫁後，遭粘姓丈夫虐打長達2年，期間曾報警但不果，母子身心受創。王女近日再次報警求助，又向網紅「正義哥」提供影片揭露丈夫惡行，引來網民關注。粘男現被捕，被控傷害及妨害自由等罪名。

母子遭虐2年

綜合台媒報導，王女本月3日向網紅「正義哥」徐奕透露，自己在6年多前因家暴離婚，帶着嬰兒在廟會活動上認識了現任丈夫，並在2019年再婚。粘男曾經將兒子視如己出，後來染上酗酒惡習，加上工作不穩定，開始當母子是「出氣袋」，虐打兩人長達2年。

王女向「正義哥」提供丈夫施虐的影片，指事發於今年3月，當時丈夫剛打完她，轉而虐待兒子。從影片可見，粘男躺在客廳梳化上，叫繼子站在面前，接着出腳狠踢，男童隨即飛跌倒地。他要男童立即站起，再次站定位置讓他出腳，重複至少7次。在施暴期間他又出言恐嚇，不准男童掉眼淚及呼救：

你眼淚給我掉下來試看看！我最討厭人哭。再叫媽媽就是踢10下，哭也是踢10下！

最新影片：子女愛發問輪流「問題轟炸」 蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題

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報警後再受虐

王女曾在7月報警，警方通報家暴案件並申請暫時保護令，但沒拘捕粘男，母子及後再受家暴。 她指兒子受虐後害怕跟人互動，聽老師轉述男童在小息及午休時都不敢離開課室，擔心惹老師及同學生氣。老師多次鼓勵他到課室外走走，但他仍舊留在班房。

她不忍兒子受害，3日向「正義哥」爆料並在其陪同下再次報警。她表示現時雖然和兒子另覓住處，但心中恐懼揮之不去，兒子經常在半夜驚醒：

他會爬起來摸摸我的頭，我問他為何不睡覺，他說要看看媽媽是否活着，然後對我說不要害怕，他會保護我。

警方接報後在4日拘捕粘男，疑犯被控傷害及妨害自由等罪名。

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責任編輯︰王明芳

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