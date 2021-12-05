【國家隊訪港】市民帶備應援手牌撐馬龍　中學生形容見到國家運動員感「震撼」

▲ 國家運動員代表今早到理大出席交流活動。（陳國峰攝）

國家隊運動員代表團今早（5日）到香港理工大學出席交流活動，6名代表分享其準備奧運及成為國家運動員的心路歷程，之後設約半小時的問答環節。有提問的中學生希望了解運動員的飲食喜好及如何克服困難；亦有未能成功提問的學生感可惜。

5名出席活動的運動員包括乒乓球雙金得主馬龍、舉重81公斤級金牌得主呂小軍、女子賽艇四人雙漿冠軍崔曉桐、女子個人重劍金牌孫一文、男子100米短跑第6名蘇炳添，及國家游泳隊教練王愛民。

活動全程約兩小時，設問答環節，有提問的中學生希望了解運動員的飲食喜好及如何克服困難；亦有未能成功提問的學生感可惜。中一的呂同學向蘇炳添提問其最喜歡的中山菜，及如何舒緩比賽壓力。蘇炳添回應指是燒鵝。呂同學在活動完結後向TOPick記者表示，想知道自己與蘇炳添是否喜歡同一道菜，又說見到他感到興奮，奧運時一直有關注蘇炳添的表現。

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兩名理大學生提早1個多小時到達會場外等候，希望爭取最佳位置。周同學手持寫有「六邊形戰士」的應援手牌，並以平板電腦展示「你們是我們的驕傲」字樣。她說，特別欣常馬龍的拼搏精神。

來自風采中學的中四級吳同學就形容與運動員同場交流的經驗「震撼」，因他們本是一生中沒有機會見到的人。吳同學在課餘時間有到體院訓練賽艇，本來想向賽艇金牌運動員崔曉桐提問，詢問其如何克服疫情期間面對的困難，但因舉手人數眾多而未能成功提問，略感可惜。

另外，現年已經37歲的舉重81公斤級金牌得主呂小軍在分享環節說，舉重是其生命的一部分，不能割捨，他說參與3屆奧運會不是終點，可能會堅持到40歲，有機會參與明年世錦賽及巴黎奧運會。

談到網民稱他「不老軍神」，呂小軍說對稱號感到有壓力，自己亦很努力練習以保存封號，他說自己遲遲未有選擇退役，是出於對舉重的熱愛，指沒有當舉重作謀生手段，而是是樂趣及情感寄托。他說，十分享受訓練，自己雖已37歲，與隊內年青隊員年紀相差十多年，但只要一訓練，就會因投入而忘記年齡之差。他又笑稱，科學訓練是其運動員生涯永保青春的秘訣，汗水亦是最好的「面膜」。

他又說，在疫情期間備戰東奧令他有一年多時間未能照顧家庭及陪伴兩個女兒，令他感到十分愧疚，惟運動員「為國而戰、義不容辭」，感謝曾為舉重運動員的妻子理解自己。

國家游泳隊教練王愛民就分享其對運動員的要求，指出選人才要看其形態、水感，訓練時要訓練思想境界，運動員要有高格局、高思想形態，又說訓練運動員要以愛，「好孩子都是愛出來的，沒有是罵出來的。」但同時亦會嚴格進行他們的生活管理。

蘇炳添在分享環節談到自己自小閱讀金庸著作，又指蘇樺偉是其心目中「蘇神」 ，詳情即看：【下一頁】

▲ 活動設問答環節。（陳國峰攝）

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記者：黃悅晴