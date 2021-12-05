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【開棺取屍】葬禮開棺取屍電單車兜風　好友「人夾屍」巡遊：向死者致敬

休閒消費 17:10 2021/12/05

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死者一眾好友為了向死者致敬，把他從棺木取出，放上電單車兜風。

不同地方對於生死道別的文化有異，但這種道別方式確實太可怕。南美洲國家厄瓜多爾一名男子死後，放進棺材進行道別儀式。到了儀式當天，男子生前的一眾好友竟然把他的遺體從棺木中抬出，放在電單車上夾著屍體兜風，完成他最後一程的「旅行」，短片曝光後，令部份網友感到不安。

死者生前好友在葬禮開棺取屍，為了送他最後一程。（圖片來源：影片截圖）

據外地傳媒報導，厄瓜多爾一名21歲男子埃里克（Erick Cedeno）上周末慘遭槍擊，傷重不治。網上影片流傳，男子的葬禮上有一眾他生前的好友，為了與好友道別，他們在死者的棺木上灑酒，並在旁興奮歡呼。

其後，好友們把埃里克的遺體從棺木中抬出，把屍體抬到電單車上，他們稱這是為了向死者致敬，送好友最後一趟。遺體癱軟地伏在司機的背上，遺體後則有另一名男子扶著，他們「人夾屍」三文治式帶遺體「兜風」，在街上巡遊，圍觀的人很興奮，一邊揮手大叫，一邊錄影。他們聲稱此行為得到死者家屬的同意，為的是帶死者多坐最後一次電單車。

最新影片：子女愛發問輪流「問題轟炸」 蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題

影片曝光後，引來一眾網民不安，認為他們的舉動太可怕，是在褻瀆屍體、不尊重死者，形容是恐怖儀式。不過這班人從棺木取出遺體，並沒有被執法部門拘捕或提告，雖然行為「反常和不健康」，但因為葬禮屬私人活動，沒有人作出投訴，所以未有展開調查。

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責任編輯：蕭雅文

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