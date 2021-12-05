【新冠疫苗】調查指逾9成人重視可自由選擇疫苗　學會建議定期檢視疫苗數據及採購名單

▲ 調查指逾9成人重視可自由選擇疫苗，學會建議定期檢視疫苗數據及採購名單。（香港藥劑師學會提供）

香港醫院藥劑師學會今年10月至11月，透過香港民意研究所進行網上問卷調查，問超過5000名市民，了解港人對新冠疫苗加強劑的接種意願。調查發現，有意或已接種新冠疫苗的受訪者，有7成人表示「新冠疫苗的有效率」為他們選擇疫苗時的主要考慮。對於日後可能需要恆常接種加強劑，有逾9成人重視疫苗科研數據與選擇疫苗的自由。而有約4成受訪者未接種新冠疫苗，當中近5成人表示不會接種，逾2成人表示「未決定會不會接種」。

至於有計劃於11月或之後接種或未計劃何時接種的人士中，被問到為何不打算早點接種新冠疫苗，有5成5人表示「等待更好的新冠疫苗出現」，其次有5成人表示「沒有迫切性」。而近日對新冠疫苗接種「恆常化」的討論越來越熱熾，本港也有專家預料，定期接種加強劑或將成為日後的恆常計劃。問卷調查發現，分別有超過9成受訪者最看重可自由選擇疫苗，而且認為政府「應集中採購有較多科研實證的新冠疫苗」及「應定期檢討採購名單」。

對於選用那一種疫苗，學會今年初就尚未展開新冠疫苗接種計劃前所收集的問卷調查顯示，當時有5成4的受訪者首選復必泰疫苗接種，其次則為科興疫苗有2成8。惟時隔約10個月，訪問已接種了或打算接種的受訪者的取態，選擇復必泰的人士大幅增加至8成6，只有百分之三的受訪者選擇科興疫苗。而根據衞生署數據顯示，港人接種復必泰的劑數遠超科興，按最新發布接種數字，接種復必泰疫苗比例為約6成3。

另外，有9成人認為應安排方便的接種地點料有利增接種意願，受訪者中亦有9成人認為政府應「安排方便的接種地點」納入恆常接種計劃安排， 其中社區疫苗接種中心、私家診所及地區康健中心成首三個選項。

學會建議政府日後安排恆常接種計劃時，可定期檢視各款疫苗的數據及成效，並以其有效率為優先選擇的準則；安排方便的接種地點；提供多種疫苗種類讓市民自由選擇；定期檢討疫苗採購名單。又建議考慮納入受訪者認為較方便的疫苗接種地點，包括私家診所、地區康健中心 及社區疫苗接種中心，相信有關措施有望提升市民接種意願，同時協助分流。

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記者：李榮忠