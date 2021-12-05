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【打擊毒品】新蒲崗檢4700萬海洛英毒品　拘捕42歲男子

社會 15:10 2021/12/05

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

警方在新蒲崗五芳街檢獲36.2公斤海洛英，拘捕42歲男子。（黃傑偉攝）

警方今日（5日）表示，在新蒲崗五芳街檢獲36.2公斤海洛英，拘捕一名42歲男子，毒品市值4,700萬元。

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毒品調查科高級督察廖秉科指，警方經過情報分析深入調查後，發現有人以工廠大廈劏房用作毒品貯存及分銷中心，在昨日凌晨時分，於新蒲崗五芳街展開反毒品行動，在一個工廈內截查一名形跡可疑男子，並在男子身上檢獲一包重55克懷疑海洛英，被捕人42歲報稱無業。

其後警方帶同男子到同一工廈屬於男子管有單位內搜查，在單位內33個紙皮箱內發現近1,000個全新手袋，在手袋內檢獲658包以真空膠袋包裝懷疑海洛英，共重36.2公斤，市值4700萬元，於是以販運危險藥物罪名將男子拘捕，男子被暫控2項販運危險藥物罪名，將於明日在九龍城裁判法院提堂。

警方指，調查行動仍然繼續，不排除稍後會有更多人被捕。警方指發現販毒集團以化整為零方法將毒品儲存於不同地方，以逃避警方調查，就今次為例毒販將毒品收藏於手袋底部膠片內，警方要仔細搜查才發現毒品收藏於內，會繼續以情報主導打擊毒品活動。

警方重申販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判終生監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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