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【反恐演習】鐵路警聯同港鐵模擬青衣站遇恐襲　首次運用無人機及無人車

社會 15:35 2021/12/05

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

鐵路警區聯同港鐵公司聯合舉行反恐演。（警方提供）

警方今日（5日）表示，鐵路警區與港鐵公司昨日凌晨在青衣港鐵站進行反恐演習，共約230人參與，藉此提升警方和港鐵公司的溝通協調及應變能力。

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警方指，演習模擬有人在社交媒體發放消息，號召於港鐵青衣站內發動恐怖襲擊。港鐵公司的前線人員在演習中啟動站內的緊急機制及協助警方進入相關通道。整個演習測試了各部門前線人員面對突發事故時的應對方法，亦考驗人員的臨場判斷力及專業敏感度。亦於東涌線的路軌上及列車車廂內進行，以真實環境進一步提升人員對路軌範圍及車廂的認識。最後，鐵路應變部隊亦首次在演習中運用無人機及無人車協助快速勘察環境，以提高部隊的行動效率。

是次演習亦邀請約30名「志警成計劃」成員扮演不同的角色，使他們能更深入了解警方的反恐工作。

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責任編輯：余思嵐

 

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