【昔日花旦】邵美琪素顏現身風采不減　跟發哥行山享單身精采人生

▲ 邵美琪風采依然。

昔日TVB花旦邵美琪，近年減產並不活躍幕前，只偶而出席朋友聚會，近日邵美琪加入發哥周潤發的明星行山團，早前跟發哥、黃日華等一齊行山，素顏上鏡的邵美琪風采和氣質不減，令不少網民大讚保養得宜。

藝人吳岱融日前在微博發布明星行山隊合照，當中有發哥、黃日華、盧海鵬等中堅成員，罕有現身的邵美琪亦是其中一員，相中所見，邵美琪容光煥發，即使素顏上鏡依然甚為搶鏡，風采不輸當家花旦。

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邵美琪近年減產不少，這三年未有拍劇和拍戲，社交平台亦甚少更新，專心享受人生，只間中出席朋友聚會，或現身慈善活動。

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早前她便夥黎瑞恩出席「香港展能節」活動，宣揚社會共融信息。邵美琪透露暫時未有工作，現主力做慈善，還開玩笑稱跟黎瑞恩可一齊做小販賣魚蛋。

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現年56歲邵美琪，1984年以19歲之齡考入第二期藝員訓練班，她本只陪朋友投考，後放棄本身的診所的護士工作入行。

曾歷三段情

80、90年代邵美琪成TVB一線花旦，她先後於《義不容情》及《我本善良》成代表作。

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邵美琪曾歷三段情，除入行時與當時為導演、現為金牌監製的戚其義（《創世紀》、《天與地》等）相戀，她跟伊健的一段七年情最為人識，可是最終無緣終老。

後來邵美琪曾在法國學法文時，認識比她年輕9歲的武打演員施祖男，可是同樣走不出7年的困局而宣佈分手。

邵美琪為人重情義，圈中人緣甚佳，雖至今單身，但生活精采，不愁寂寞。