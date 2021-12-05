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【乾眼症】眼科醫學院聯合學會論壇邀學者發表研究　籲大眾勿輕視眼乾問題及早求醫

社會 16:20 2021/12/05

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香港眼科醫學院及香港眼科學會探討疫情中的乾眼症問題。（機構提供）

香港眼科醫學院及香港眼科學會今日（5日）表示，大部份人疫情下使用電腦或手機屏幕閱讀時間增加一倍，患乾眼症的病人數目相應增加，提醒大眾若眼乾情況持續或出現惡化，應盡早向專科醫生求醫。

香港眼科醫學院及香港眼科學會在這個周末（4至5日）聯合主辦學術論壇年會，以乾眼症和眼表疾病為主題，展示嶄新的眼科治療和診斷技術，邀請多國學者發表研究，更邀得日本頂尖學者Prof. Norihiko Yokoi和印度重量級學者Dr. Sayan Basu，發表有關乾眼症及眼表疾病的最新研究。其中講者Prof. Norihiko Yokoi研究的「涙膜導向乾眼治療」已被亞洲乾眼學會採納為治療指引，提倡治療乾眼症應依據淚膜不穩的根源而選取對應的藥水，從而提升治療效果。

另外，機構亦指乾眼症亦有可能與更年期後荷爾蒙變化、自身免疫系統疾病、甲狀腺疾病、 口服藥物的使用等狀況有關，若眼乾情況持續或出現惡化，應盡早向專科醫生求醫，採取最有效的治療方法。

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責任編輯：余思嵐

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