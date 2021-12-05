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【治安惡化】前一哥曾偉雄指走私及黑社會猖獗　歸咎修例風波令警力分散

社會 16:45 2021/12/05

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前警務處處長曾偉雄。(資料圖片)

本港今年首10個月整體罪案率上升，前警務處處長曾偉雄今日(5日)表示，罪案加劇與過去2年警方忙於應付社會事件，導致警力分散有關，令黑社會問題變得「很誇張、很離譜」。

曾偉雄接受電視訪問時指，2019年中起本港爆發反修例風波，令走及黑社會問題猖獗，「大家看到現時走私情況變得非常惡劣其中一個主要原因是黑暴期間，所有水警力量大部分調動到陸上，毒品案」，甚至黑社會問題有些「很誇張、很離譜」，是因為警務工作調動引致警方不夠時間專注處理，仍需要一定警力令治安回復長期穩定。

警隊在近年招募遇上挑戰，曾偉雄認為部分年輕人對警隊有誤解，我希望他們放下成見，看一看事實是如何，並親身接觸警隊社區活動再作判斷。而曾偉雄早前當選中國警察協會副會長，他稱將加強推動中港兩地，以及海外警務人員的交流，協助提升工作能力。

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責任編輯：蘇文軒

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