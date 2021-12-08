【烹飪教煮】半小時自製聖誕派對小食　《煮戰》Chef Ken示範創意沙甸魚多士【內附食譜】

▲ 《煮戰》Chef Ken教你用罐頭自製創意聖誕小食。

如果有看過《煮戰》的話，一定對Chef Ken的創意擺盤印象深刻，尤其是罐頭菜式。因此今次「大廚教煮」請來Chef Ken示範茄汁沙甸魚配水牛芝士黑橄欖多士，包保你可以在朋友面前威番次。

罐頭沙甸魚一向有多款味道選擇，如橄欖油、茄汁、辣汁等等。揀茄汁沙甸魚的好處，是一點也不會浪費，可以用回番茄汁，令多士更添美味。

▲ 茄汁沙甸魚配水牛芝士黑橄欖多士所用的材料。（攝影：陳靜儀）

為何沙甸魚要加黑橄欖及蒜頭那麼複雜呢？一般住家餸，很少用到黑橄欖，據Chef Ken表示，因為沙甸魚本身有腥味，所以加入蒜頭及黑橄欖可以辟腥。最特別是要用蒜頭搽麵包，原來Chef Ken的用意是希望蒜頭的味道，能留在口腔內多一點時間。

今次這多士，還用了3款芝士，分別是巴馬臣芝士、水牛芝士及Comte芝士。Chef Ken表示巴馬臣芝士鹹味比較重，所以用水牛芝士中和，還可以吃到兩種不同的味道。而Comte芝士一般家庭會少有存放，所以可以用巴馬臣芝士取代，但其實Comte芝士的香味會重一點。

▲ 將焗香的沙甸魚放在麵包上，再加入水牛芝士。（攝影：何小雲）

雖然是罐頭菜式，但結果出來的模樣卻很西化，就像西式的Canape小點心，而Chef Ken還刻意將意大利的元素放在多士上，最後加兩滴橄欖油，更可以增強黑橄欖的味道。

材料： 茄汁沙甸魚 1罐 迷你水牛芝士 4粒 麵包 2片 蒜頭 3粒 黑橄欖 100g 巴馬臣芝士 5g Comte芝士 3g

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Steps：

1. 將罐頭沙甸魚和番茄汁隔開，備用。

2. 將兩片麵包放入焗爐以8-10分鐘（180度）烘脆。

3. 將黑橄欖、沙甸魚（一半分量）、蒜頭（2粒）及Comte芝士，放入攪拌機攪拌成醬。

4. 再將剩餘的沙甸魚切粒，攪好的黑橄欖醬放在已切粒的沙甸魚上面。灑上巴馬臣芝士，然後放入焗爐焗10分鐘（180度），備用。

5. 將生蒜塗在已烘脆的麵包上，然後用圓模將麵包裁成4塊圓形。灑上巴馬臣芝士，再薄薄一層塗上罐頭的番茄汁，然後放入焗爐焗10分鐘（180度）

6.將水牛芝士用火槍燒香，備用。將焗香的沙甸魚放在麵包上，再加入水牛芝士。最後加幾滴橄欖油，便完成。

記者：何小雲