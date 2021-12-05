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【立法會選舉】民建聯舉行誓師大會　港島東梁熙率先告急

政治 16:36 2021/12/05

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民建聯地區直選候選人。（民建聯供圖）

距離立法會選舉投票日僅餘兩星期，派出22人參選三大界別的民建聯今日舉行誓師大會，其中，參選港島東的民建聯「新星」梁熙率先告急，稱選情嚴峻。

今日的誓師大會上，除了22位參選人，民建聯會務顧問譚耀宗、以及多位已交棒的民建聯立法會議員黃定光、蔣麗芸和柯創盛，亦有現身為黨友打氣。

參選九龍中的民建聯主席李慧琼指，不要輕信民建聯夠票的說法，呼籲大家12月19日出來投票。首次參選的梁熙發言時則指，選情非常嚴峻，強調一定會多走一步，用最後一分力保住民建聯在港島東的席位。全國人大常委譚耀宗會後見傳媒時亦稱，港島東選情較危急，要繼續努力，他讚揚梁熙有能力和勤力，未來兩星期會盡力推動助選工作。

    點擊圖片放大
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九龍中候選人還包括楊永杰、譚香文；港島東候選人還有吳秋北、廖添誠及潘焯鴻。

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責任編輯：林曉君

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