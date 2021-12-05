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【有家教】男學生踩單車返學撞爛電單車　留誠意道歉字條車主感動：不用賠

育兒經 17:52 2021/12/05

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男學生留下誠意道歉字條，令車主感動。

做錯事要勇於承擔責任。近日台灣有網民分享，一名中學男生踏單車上學途中，不慎撞到他們家的電單車，男生不但沒有不顧而去，反而留下道歉字條，並寫低自己的聯絡，父母甚至親自到訪賠償，令網民大讚「這種道德和態度值得學習！」

有台灣網民12月3日在facebook群組「爆料公社」發文，他表示，家門外的閉路電視拍攝到，有一名中學男生上學期間，撞到在他家的電單車車尾，令擋泥板破裂。男生立即停下來，很負責任地留下字條，講述意外經過，

因為早上的車有點多，所以我騎車時騎的比較內（靠左），所以不小心碰到你的車。由於我還要去學校(不能等，真的很抱歉)，我會負責全額賠償。真的很SORRY。

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車主表示不用賠償

他亦寫上電單車損毀部分，並留下校名、班級、姓名和父母電話。其後，父母於中午時親自前來，表示要向事主賠償。不過事主卻拒絕，更指必須好好表揚孩子，認為孩子的行為是典範。

這種道德和態度值得學習！我小時候犯錯都未必有勇氣面對，所以必須分享給大家！台灣的學生真的很棒。

最新影片：子女愛發問輪流「問題轟炸」   蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題

有網民好奇男生已就讀中學，仍用台灣注音摻雜中文，台灣媒體找到男學生訪問，男生指自己自小從國外長大，中文表達能力不是很好，還在慢慢學習中。而其他網民紛紛大讚男生有家教，是個負責任的孩子。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳

 

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