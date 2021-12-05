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【關懷弱勢】楊潤雄出席心光盲人院暨學校籌款活動　指教育局一直全力支援學校

社會 17:06 2021/12/05

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

楊潤雄出席心光盲人院暨學校籌款活動，指教育局一直全力支援學校。（楊潤雄Facebook）

教育局局長楊潤雄今日（5日）出席心光盲人院暨學校的步行籌款活動，表示教育局一直全力支援心光學校，包括近年增加人力資源，例如職業治療師、言語治療師、社工、護士及其他支援人員，同時感謝心光上下同工，他們多年來照顧校內學生。

楊潤雄指，活動很有心思，給一眾嘉賓戴上眼罩進埸，讓他們更加明白視障學童的世界。他指要幫助有需要的小朋友，最重要是陪伴和愛心，又感謝心光上下同工，多年來不但照顧校內學生，也為全港70多所學校提供支援服務，受惠的視覺受損學童不計其數。

楊潤雄祝願心光學校永遠發熱發光，希望同學們繼續努力，將會有一片光明的前途。

【湊得輕鬆啲】子女愛發問輪流「問題轟炸」   蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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責任編輯：李榮忠

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