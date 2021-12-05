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【Omicron變種】曾逗留智利羅馬尼亞等4地區非香港居民　下周三起不准入境

社會 17:34 2021/12/05

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曾逗留智利、羅馬尼亞等非香港居民，下周三起不准入境。（資料圖片）

政府早前公布，為防患未然，會將發現有Omicron個案的地區指明為A組指明地區。政府今日（5日）公布，按全球疫情最新發展，將於12月8日凌晨零時起指明智利、庫克群島、盧森堡和羅馬尼亞為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

港府指，因應智利、庫克群島、盧森堡和羅馬尼亞確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區，12月8日凌晨零時生效。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

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責任編輯：李榮忠

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