【梅艷芳】梅啟明太太從不知丈夫另有女人　元配直斥冇良心不照顧兩母子

▲ 梅啟明曾被揭背妻出軌。

已故歌后梅艷芳的胞兄梅啟明日前因入稟高院，控告投資製作《梅艷芳》的安樂影片涉侵犯其持有的「梅艷芳」商標，而再受注目。本身已有家室的梅啟明，今年8月曾被媒體揭發與一名年約40歲的女子於鬧市十指緊扣行街，背妻出軌的他更坦認對方為女友。

【梅艷芳】梅媽與子割席被激到入院 梅啟明未悔改堅持索償：唔撐就算

▲ 梅啟明跟妻兒。（東星圖片）

梅啟明今年被揭跟一名染金髮的中年女子行街，梅啟明更耐心地陪女方揀衫，感覺猶如「拖友」。

從不知丈夫另有女人

梅啟明接受媒體訪問，被問及是否「包二奶」時，他起初未有回應，當再追問該中年女子是否其女友時，他承認之餘，更謂太太亦知道。當問太太是否跟女友一起住時，他竟然說：「差唔多！」更指「冇乜問題」！

最新影片：子女愛發問輪流「問題轟炸」 蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題

可是梅啟明的元配Joey今日接受傳媒訪問，卻是另一個版本。Joey是梅啟明第二任太太，二人育有一個13歲兒子，近年Joey母子定居馬來西亞，跟丈夫分隔兩地。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

近日返港的Joey，向傳媒表示根本不知道梅啟明背著她另有女人，更沒有默許對方出軌，被問是否返港跟丈夫算帳，Joey更以粗言罵丈夫，亦暗指梅啟明多年來都沒有付家用照顧兩母子，並指對方沒良心。

對於梅啟明再向法庭申請索償，梅太就更指對方「係咪人嚟㗎！」