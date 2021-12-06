【維港泳】何詩蓓任「小飛魚」的人生導師　勉勵想成功要犧牲娛樂時間

▲ （陳靜儀攝）

新世界維港泳將於本月12日舉行，活動踏入10周年，今屆邀請了5位運動員出任維港泳大使兼「飛躍新世界」學員的人生導師。有參加的計劃的「小飛魚」從在泳池遇溺變成學屆冠軍，與「香港女飛魚」何詩蓓交流後，更表示自己想成為下一個奧運冠軍。

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14歲的李港飛從8歲就開始參加「飛躍新世界」，他回憶小時侯有一次跟家人到游泳池嬉水，一時不留神在池中遇溺，更一度陷入昏迷。不過，這一段經歷未有讓李港飛對游泳卻步，反而令他更有動力習水去克服。在今年10月，他更在荃灣及離島區學界50米背泳中奪冠。

「飛躍新世界」特意安排在東京奧運游泳項目奪得兩銀的「香港女飛魚」何詩蓓作他的人生導師。雖然何詩蓓正在外征戰，仍抽空在網上與他見面。李港飛表示，何詩蓓與他分享了平衡學業與運動間的秘訣，就是要苦幹，難免要犧牲一些娛樂時間。他坦言自己有時候都會忍不住偷懶，希望自己能學到何思蓓的心態。未來他亦希望緊隨何詩蓓的步伐，踏入奧運的殿堂，而首要的目標是突破學屆的50米背泳紀錄。

同樣14歲的葉偉發亦是在8歲開始參加計劃，他笑言自己小時侯是個胖小孩，在首兩年只是去學水，在第三年開始才有進步，愈游愈好。游泳令他學懂堅持、不輕言放棄，亦因他堅毅的性格，計劃安排了「包山王」黎志偉擔任其導師。他們在攀石場見面，葉偉發在黎志偉的帶領下初嘗攀登的樂趣，同時黎志偉以自身經驗勉勵他要繼續不怕艱辛，不斷挑戰自已。

兩位「小飛魚」都是第一次參與維港泳，心情既緊張又興奮。李港飛稱擔心會跟隨他人的節奏，唯有不去看別人，主要都想享受比賽，不會有太大的壓力。而葉偉發則擔心當天溫度會太冷，會預備大褸上水時穿，兩人均希望能在20分鐘內完成賽事。

「飛躍新世界」計劃已成立9年，為基層青少年提供免費運動課程，如籃球、游泳等，為他們建立正向人生觀。今屆新世界維港泳5位大使分別為何詩蓓﹑蘇樺偉﹑吳安儀﹑陳晞文及黎志偉，他們同時擔任5位「小飛魚」學員的人生導師。

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記者：李榮忠