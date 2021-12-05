【安心出行】消息：馬會將聯四大電訊商研贈手機共1萬部　首批聖誕之前派發

▲ 從12月9日起，市民進入餐廳等表列處所，必須使用安心出行。( 黃建輝攝)

政府早前公布最新社交距離措施，從周四起市民進入包括食肆在內的所有表列處所都必須使用「安心出行」。據了解，針對本港有基層人士或未有智能手機安裝「安心出行」，政府將聯合馬會及電訊商向有需要人士送贈智能手機和數據卡。

消息指，有關送贈安排將由香港賽馬會負責統籌，並已開始聯絡四大電訊商討論，由非政府組織協助登記派發，社署亦會協助。

消息亦指，是次將一共派發1萬部手機，每部手機成本約1000元，但準備需時，首批有望在聖誕節前派發。香港賽馬會發言人回應，馬會不會評論個別撥款項目。

社區組織協會副主任施麗珊引述政府數字，指全港約有51萬人沒有智能手機手機，當中大部分為長者。她認為，派發手機自然是好事，但如何教會長者和基層使用「安心出行」仍然需時間，社協過往亦有開班教導使用智能手機及程式，「有啲老人家連打電話都唔識，有啲要1、2個月才能完全掌握『安心出行』。」

社區組織協會幹事吳衛東認為，若只派發1萬部手機，實在是「杯水車薪」，而及至聖誕才派發是太遲。他建議政府考慮無價者、長者可以選用智能身份證或智能八達通代替強制使用「安心出行」。

【湊得輕鬆啲】子女愛發問輪流「問題轟炸」 蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：袁澍