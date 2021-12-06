【醫療事故】屯門醫院疑醫生看漏心電致心肌梗塞男病人失救亡　消息指涉事包括實習醫生

▲ 屯門醫院就一宗男病人心肌梗塞臨床判斷錯誤，與及主診醫生通知家屬病情時未有充分顧及家屬之感受表示深切歉意。

屯門醫院昨日（5日）公布，一名57歲男病人患有高血壓丶心臟病史，在11月30日晚上因抽筋丶心口痛入院，需要留院觀察，在凌晨4時30分接受心電圖檢查，報告已顯示有心肌梗塞跡象，當值醫生，疑判斷錯誤以為病人情況輕微，及至翌日11時主診醫生巡房，病人向醫生表示「心口痛」，醫生檢查心電圖始知情況嚴重。消息指但當時通宵當值的是實習醫生，不過醫管局在昨日的新聞稿內則未有提及，亦未有交代為何當時是一名實習醫生當值，以名其臨床經驗等，案件已交死因裁判官跟進。

屯門醫院昨日指，一名患有高血壓、心臟病及曾經中風的57歲男病人，在上月30日因抽筋及胸口不適送院，抵達急症室後再次出現抽筋，被列為危殆個案，經初步治理後病人情況稍為好轉，在晚上約8時15分轉往內科病房留醫及進行所需檢查。

根據檢查報告，病人的腦掃描、心電圖、心臟酵素指數、血壓、血氧讀數均無出現異常。至凌晨約4時30分，病房人員依指示再次安排病人進行心電圖，是次心電圖顯示異常，當值醫生當時再檢視其他臨床表徵及驗血報告，惟未有根據心電圖的異常情況，及時作出心肌梗塞的診斷；醫生只因應病人當時的嘔吐情況，處方了止嘔藥並繼續觀察病人情況。

及至翌日早上約11時許，病人向主診醫生表示胸口不適，醫生隨即檢視病人病歷，安排抽血、緊急心電圖檢查，處方硝酸甘油。而參與會診的心臟科醫生決定安排病人轉往心臟科深切治療部和進行通波仔手術。惟病人情況急速惡化，並於下午一時出現心臟驟停及失去知覺，需要馬上進行急救並安排插喉協助呼吸。

主診醫生曾致電家人指病人情況急轉直下，要求家屬當刻考慮是否不作心肺復甦法，令家人失望不安。病人於下午2時再次出現心臟驟停，醫生持續為病人進行心肺復甦法並注射強心藥，病人最終於下午2時32分離世。

消息指當時的當值醫生是一名實習醫生，有前線醫生透露，不少部門都是由實習醫生負責通宵當值，當發現病人或異常情況，或者有任何問題時，再通知其他較為資深醫生。



院方稱非常關注今次事故，內科已經即時加強提醒醫生要密切留意病人心電圖變化，如有疑問應盡快請示上級意見；並提醒所有醫護人員就病情嚴重的個案務必要加強溝通，以制訂並執行適切的治療方案。而在危重病人的急救安排上，亦要充分考慮家人的憂慮，及透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，屯門醫院會繼續全力為家屬提供協助。

最新影片推介：

57歲男死者本身患有高血壓及心臟病等心血管疾病，有心臟科專科醫生指出，心肌梗塞徵狀包括胸痛、氣促等，心電圖檢查是其中一個傳統診斷方法，仍要配合臨床徵狀作判斷。

心肌梗塞指心血管血流的完全堵塞，使心臟失去血液、缺氧，嚴重者會心臟肌肉壞死而死亡。心臟科專科醫生黃品立指，造成心臟血管堵塞可因血栓及動脈硬化，引致血管內皮發炎、壞死，纖維化的組織堵住血管，如市民發現自己有胸痛、氣促、暈眩、心絞痛等其中2至3個徵狀，15至30分鐘後仍未消退，則有機會患上心肌梗塞，須立即求診，並在抵達醫院10分鐘內，進行心電圖檢查，以便及早斷症。

他表示，心電圖是傳統檢查病人是否患上心肌梗塞的方法之一，當患者心跳異常，便有機會確診。不過臨床上仍要配合醫生診斷，包括留意病人徵狀等，亦有部分人病發前亦沒有病徵。他強調本港治療心肌梗塞病人依照國際指引處理，但不排除人手不足亦有機會增加前線出錯風險。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：陳麗娜