【罕見癌症】 11歲男童患罕見血癌10個月復發　存活率僅五成急求骨髓

▲ (受訪者提供相片)

一名11歲男童麥韶洋去年12月不幸罹患罕見的T細胞急性淋巴白血病（血癌），對抗病魔10個月後，近日發現「早期復發」，目前正留醫兒童醫院。其母Katherine表示，醫生估計兒子存活率為50%，現時正接受為期3個月電療及化療療程，期間盼尋找合適者捐贈骨髓續命，她呼籲巿民登記為周邊血幹細胞及骨髓捐贈者，讓韶洋有機會重獲新生。

Katherine表示，去年12月發現兒子身上出現紅點，先帶他到私家醫院求醫，惟當時醫生指「無咩特別，可以睇定啲先」，誰料2日兒子頸部腫起，她立即帶兒子求醫急症，並獲轉介至伊利沙伯醫院，後來診斷為急性淋巴白血病，轉介至兒童醫院留醫，「醫生話情況比較難搞，因常見的白血病是在B細胞出現問題，但我兒子確診的是罕見的T細胞急性淋巴白血病」。

她表示，醫院原安排兒子接受兩年半的療程，包括注射化療藥物。不過治療約10個月後，韶洋持續頭痛，及至上月底發現「早期復發」，醫生遂安排改為進行一連串電療及化療療程，為期3個月，同時尋找合適骨髓進行移植，「存活率由最初70至80%下降到得返一半」。

Katherine稱，現時自己與丈夫日夜輪流照顧兒子，韶洋最近經常發燒，「會又屙又嘔，好辛苦好折磨」。自己曾問醫生為何兒子會患上此病，「我哋無家族病史，一家人本身都好健康，會一齊做運動，真係唔明白發生咩事，點解個仔會有呢個病」，惟醫生亦說成因不明，或屬於基因突變，「我真係好擔心佢咁細個，身體會負荷唔到咁密集嘅治療」。

她又提到，醫生日前向他們指會為兒子尋找合適的骨髓，2周內會有初步結果，「所以呢2星期好關鍵」，若成功找到合適的骨髓，兒子接受3個月療程後便可緊接著接受骨髓移植，她期望兒子可找到合適骨髓捐贈，可以重獲新生，不用再受苦。

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記者：洪芷晴