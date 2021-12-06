【碳中和】香港品質保證局下年3月推碳中和證書　首批料30間企業機構申請認證

▲ 香港質量保證局將在明年3月推出碳中和證書。（盧佩康攝）

為配合政府氣候策略，香港品質保證局將推出一系列服務，包括下年3月推出碳中和證書先導計劃。局方認為服務有助商業機構滿足監管要求，並向外界展示其在可持續發展方面的成就，料首批將有30間企業機構申請。

副主席黃家和認為，碳中和證書除了面向香港客戶，未來亦希望成為國際標準。不過證書推廣仍然需要政府支持，如提供資助吸引中小企參與等。

▲ 香港品質保證局昨舉辦可持續金融及氣候適應研討會，並宣布明年3月將推出碳中和證書先導計劃。（曾耀辉摄）

香港品質保證局上周五舉辦可持續金融及氣候適應研討會，並宣布明年3月將推出碳中和證書先導計劃。副總裁陳沛昌指，市面上已有多種國際參考準則，即將推出的碳中和證書將化繁為簡，且申請成功後無需續期審核。他料先導計劃將吸引包括銀行、上市公司、大型製造業企業申請，首批預計可達30間。

另外，局方將陸續推出氣候風險管理指數、氣候相關財務揭露報告指數，以及綠色和可持續金融專才培訓和註冊等服務。總裁林寶興指上述服務可以幫企業在碳減排和應對氣候風險方面自我完善，而消費者可透過參考相關證書、指數選取服務、產品，由此為商業機構帶來「群體壓力」，促使更多企業在碳減排及應對氣候風險方面做出應對。

副主席黃家和認為即將推出的證書及服務不僅面對香港的客戶，未來也有望成為國際標準。至於碳中和證書認證，他認為不少大企業會出於社會責任考慮，開始參與；但證書認證始終需要費用，若想更多中小企加入，仍需政府提供支援鼓勵措施。

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記者：袁澍