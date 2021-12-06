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【外賣集運】初創公司推太陽能外賣速遞餐車分區送外賣　冀掀「新世代環保外賣熱潮」

社會 08:00 2021/12/06

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

「格仔外賣」（Locker Food）行政總裁林培鑫(左)、中電客戶服務副總監羅國有。(陳國峰攝

疫情下餐飲業營業時間縮減，外賣需求大增，有本地初創公司設計出太陽能外賣速遞餐車，車頂同時配置太陽能板，可利用環保方式為餐車供電，採用分區集運模式遊走該區送外賣。公司負責人認為，利用集中配送代替點對點可提高送餐效率，有效降低平均送餐成本，料外賣附加費可由現時3成減近半；又預計首批餐車於明年第二季逐步投入服務，料屆時可掀起「新世代環保外賣熱潮」。

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「格仔外賣」（Locker Food）行政總裁林培鑫指出，現時外賣速遞服務不少限制，包括因人手不足及交通問題，經常會出現送餐延誤、遺漏或無法派送，令食物溫度及質素下降，且外賣服務較少支援跨區點餐，「偏遠地區好少覆蓋到，該些住戶於餐廳選擇上有限」，而外賣平台對於每張定單設下最低消費額和外賣附加費亦高，「張單總額可能有3成是附加費」，故去年起計劃推出太陽能外賣速遞餐車，構思是將一個地區的定單集中起來，以貨車一次過運送，由顧客落樓自行領取。

他解釋，該餐車設有22個食物「格仔冷暖櫃」，提供紫外光消毒殺菌及自動加熱保溫功能，能保持食物溫度於攝氏65度。顧客在指定手機應用程式落單後，餐廳會將準備好的餐盒放入格仔，後台系統會自動向顧客發送短訊，提醒顧客到達時間及編號等，待餐車抵達，顧客可利用短訊內密碼，打開冷暖櫃領取餐盒。

中電客戶服務副總監羅國有表示，餐車車頂裝有24塊薄膜太陽能板，每塊能產生約200瓦電能，車上配備電池儲存太陽能產生的電力，即使餐車需停車熄匙仍可繼續運作。林培鑫表示，餐車改裝成本約20萬，預計能於明年第二季「落地」，首批會有4至5架車分區逐步投入服務，包括將軍澳、愉景灣等。

除了送餐服務外，車上亦設有「迷你便利店」，顧客取餐同時，可在應用程式追加零食、飲品、罐頭及米糧等。林指，車上設有相機及重量感測器，透過人工智能技術，自動偵測顧客選購的貨品，顧客以電子支付方式自動結賬，「所以車上除了司機，可謂是無人自助店」。

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記者：洪芷晴

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