【傷健共融】迪士尼樂園首次舉行傷健共融巡遊及舞蹈表演　提倡多元共融平等

▲ 迪士尼舉行「奇妙無分界慶典」。(香港迪士尼提供)

為慶祝「國際復康日」29 周年，香港迪士尼樂園今天(5日)舉行「奇妙無分界慶典」，並首次舉行「奇妙無分界巡遊」及傷健共融舞蹈表演，展示多元共融帶來的無限可能。

香港迪士尼的娛樂事務及服裝部，與香港展能藝術會、香港輪椅舞蹈運動協會聯手製作，一同在美國小鎮大街首度呈獻「奇妙無分界巡遊」及傷健共融舞蹈表演，展示出香港迪士尼為所有人提供世界級藝術表演的平台。

香港迪士尼樂園度假區營運高級副總裁施保添致辭時指，迪士尼持續與各個社區夥伴攜手合作，宣揚多元共融的訊息，隨著世界不斷進步，並在演藝人員中建立共融尊重的文化，包容不同背景、生活體驗及看法。

另外，香港迪士尼將在來年重啟「社區共享計劃」，邀請本地註冊的社福機構及慈善團體參與， 透過將樂園門票贈予社會上有需要的人士，當中超過10,000 張樂園門票，將會劃分予支持殘疾人士的社福機構申請。

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責任編輯：蘇文軒