【馬場修理員】女生毋懼日曬雨淋馬場鋪草皮　維修賽道學問多確保安全馬照跑

▲ 馬會跑道執行經理劉潔兒，負責帶領逾百人團隊保養跑馬地草皮，她表示工作很有挑戰性。（陳靜儀攝）

馬迷最怕「鋪草皮」，反而有嬌小女生不怕日曬雨淋，上班從不須着高跟鞋、穿裙及化粧，樂此不疲為馬場鋪上一塊又一塊的草皮。快活谷貴為世界級馬場，常年綠草如茵全賴一眾「鬧市中的農夫」修修補補，是一直吸引國際好手來港參賽的原因。化身「馬場修理員」的馬會跑道執行經理劉潔兒，每天沿着跑道修補破損的草皮，確保提供公平安全比賽場地，「每當騎師或練馬師盛讚我們的草地護理得很好，對我們團隊而言是最大的鼓舞。」

「鋪草皮」是賽馬術語，意即投注的馬匹落敗，投注金額被用作維修賽場。但其實真正的鋪草皮大有學問，因為一個比賽日共有百匹、每隻重逾千磅的賽駒在跑道上高速奔馳，馬蹄踢起草皮形成大小不一的洞，稍一不慎便會發生意外。而劉潔兒的工作，正是在賽後作出修補，確保不會有意外。

一次參觀沙田馬場 愛上鋪草

愛美愛白是女士天性，但劉潔兒自小酷愛大自然，面對日曬雨淋或惡劣天氣也沒有退縮。她2010年中大地理系畢業後加入馬會，源於一次參觀沙田馬場而愛上鋪草，「睇落係一塊草地，其實背後有好多科學知識」，要確保草生長健康，疏水力、軟硬度、氣候等一切都是考慮因素，為的是賽駒安全。

以跑馬地賽道為例，因為沒有全年都生長得茂盛的草，因此夏天會用上混合百慕達草，冬天則用上黑麥草，小草約需最少3星期紮根，生長至理想高度，但遇上近日乍暖還寒的天氣，便要混合兩種草一起種植，方能保持綠悠悠的效果；草坪土壤亦不是一般泥土，而是用上疏水性強的沙粒，減低賽道積水的情況。

賽道的草會修剪成4吋高，而草場軟硬度經度地儀量度，最理想指數是2.68至2.73，「質感類似沙灘上與海水接觸的沙」，作用是提供避震，保護馬足健康。而每次賽馬賽道內側損耗往往最大，因此劉潔兒的團隊會按需要移動賽道內欄，確保不同地段的草皮有足夠時間休養生息，故每場賽事跑道範圍都會有不同。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

港賽事頻繁 人工保養考功夫

不只日常護理，作為「馬場修理員」，每逢賽馬日都要當值慎防突發時故，同時賽事之間約30分鐘的空檔，她們要把握時間檢查賽道，即場修補損毁嚴重的地方，「雖然馬是色盲，只看到黑白灰3色，但都會看出顏色深淺不一，會認為是陷阱而受驚」，必要時亦會染色讓草地保持「長青」。

劉潔兒說，香港的馬場比賽頻繁，馬季基本是隔每周一賽，「不似外國多賽場，比賽後可以讓草自然生長」，因此香港馬場主力由人工保養，十分考功夫。而跑馬地被高樓大廈包圍，遮陰地方多，也會用上流動太陽燈車「曬草」；若氣溫急降則會為草「蓋被」，以防着涼。

睇天氣做人 定合適保養工序

每日重複的種草、剪草、「好天曬落雨淋」，如此工作近10年會否很刻板？劉潔兒笑言她的工作很有挑戰性，「首先是要睇天氣做人，會按每天的天氣狀況制定合適的保養工序」；而她現時亦管理逾百人團隊，從中亦學懂管理之道，「會因應員工不同性格作出平衡」。

談到深刻經歷，她說最自豪是2016年10月一場黑色暴雨，當日傍晚訊號落下，馬會決定當晚「馬照跑」，劉潔兒隨即率領同僚準備賽事，慶幸賽場未有太多積水，賽事最終亦安全順利地舉行，「證明我們的工作恒之有效」。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：蘇文軒