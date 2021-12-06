【精英雲集】周三馬壇盛事「浪琴表國際騎師錦標賽」  潘頓「雷神」火併海外好手

▲ 馬會人員已就賽事積極作出準備。(陳靜儀攝)

馬壇盛事、雲集世界精英的「浪琴表國際騎師錦標賽」本周三晚在跑馬地馬場舉行，爭逐合共高達80萬元的特別獎金，今年4位在港策騎的騎師，包括4屆香港冠軍潘頓、「雷神」莫雷拉等都會參戰，角逐冠軍寶座。

騎師爭逐共80萬特別獎金

舉行在即的國際騎師錦標賽一向是國際級賽事，為了讓一眾騎師及賽駒在最完美的環境下作賽，馬會跑道執行經理劉潔兒已積極作出準備，制定方案應付驟變天氣。她說，以往這個賽事場面熱鬧，場內會放煙火，人頭湧湧，打氣叫囂聲不絕，猶如一場嘉年華，可惜去年因為新冠疫情，馬迷不能進場觀賽，「最難忘當晚群駒轉彎入直路時，現場鴉雀無聲」。她希望今年重新開放馬迷入場，可為賽事增添熱鬧氣氛。

國際騎師錦標賽共設4關賽事，一眾鞍上好手將爭逐合共高達80萬元的特別獎金，4位在港策騎的騎師潘頓、莫雷拉、巴度與何澤堯，當晚將與8位海外好手包括莫雅、麥道朗、川田將雅、馬昆、杜苑欣、連達文、巴米高及希威森同場較量，是疫情中難得的機會。而最終獲冠軍的騎師，將獲得50萬元的獎金，是全球同類騎師挑戰賽中冠軍獎金最豐厚的賽事。不過由於疫情下，只有已預先訂座的公眾人士方可入場觀賽。

在今次海外參賽騎師中，焦點是新西蘭好手麥道朗，他特地來港參與賽事後會立即離港，這位星級騎師今年大放異彩，曾於本月初策騎「雍容爾雅」在澳洲勇奪一級賽墨爾本盃冠軍，因而享譽國際。

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記者：蘇文軒