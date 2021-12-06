【社會房屋】「深井光屋」助年輕家庭上流　社房企創辦人：無人天生想躺平

▲ 「要有光」創辦人余偉業認為，房屋屬於鼓勵年輕人上進的重要工具，舒適居住環境有助子女成長，也為租戶帶來上進動力。（梁偉榮攝）

「青年躺平論」近日熱議，營運社會房屋的「要有光」創辦人余偉業認為，「無年輕人天生想躺平」，反而租戶入住社會房屋後，可擺脫貧窮窘境，收入、儲蓄以至就業也改善，甚至「變身」做業主購買新居屋。

余偉業歸咎於本地居住環境差，才消磨年輕家庭的上進心。他以旗下「深井光屋」為例，住戶租住光屋前後作比較，七成住戶月入平均增加近5,000元、9成住戶儲蓄增加逾八成，有助重新出發。

盼租戶培養慳錢儲蓄習慣

教育局局長楊潤雄早前稱「躺平主義」是青年歪風，斥心態消極。余偉業卻反駁稱，現時不少青年居住空間狹窄、環境惡劣，才令青年躺平，消磨上進心，「無年輕人天生想躺平，但住得太差真係無得搞。」余偉業5年前向政府租下深井前紗廠員工宿舍，並改建成光屋，盼協助短貧青年夫婦，暫時解決住屋問題。

深井光屋有44伙；住戶多育有一兩名子女，大部分就讀小學或以下，夫婦平均36歲。光屋租戶入住前的收入，多於政府貧窮綫上及公屋入息上限之間徘徊，他們大多面對就業狀況或家庭結構轉變，經濟能力突然轉弱，稱為短貧戶。

光屋一紙租約最長3年，5年來已協助約110戶家庭。租戶入住前，需向「要有光」提出改善收入計劃，租約期內會派專人監察進度，並提供改善建議。余偉業盼助租戶培養「慳錢」和儲蓄習慣，日後有能力租住私樓生活，甚至實現更多人生計劃。

9成儲蓄增81% 2戶做業主

余偉業稱，租戶在租住前後的經濟能力有明顯改善，就業率由原先51%，增加到七成水平；另外有七成住戶平均月入增加約4,900元，九成住戶儲蓄平均增加81%。他又指，累計有兩戶租客分別已購入鑽石山啟鑽苑綠置居，以及北區山麗苑居屋，啟發其他租戶更上進，「過去只有5%人考慮過買居屋，現有約有25%租戶正在考慮。」

余偉業認為，房屋屬於鼓勵年輕人上進的重要工具，舒適居住環境有助子女成長，也為租戶帶來上進動力。至今有約七成租戶遷離光屋後，選擇租住私樓作為穩定居所。

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本報記者 陳梓蔚