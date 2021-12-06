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【港人好故事】精神科醫生曾請纓替病人執屋　認為愛囤積者或需接受治療

社會 07:01 2021/12/06

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精神科醫生曾請纓替病人執屋，認為愛囤積者或需接受治療。

近日屢聞有人在家囤積垃圾雜物，䘙生問題困擾鄰居。葵涌醫院行政總監、精神科醫生阮家興表示，拾荒或出於習慣、又或者出於智力問題，以至患有精神病，患者未必意識到問題所在，部分人或需接受治療。

他又憶述行醫初期，曾主動請纓替病人「執屋」，認為精神科醫患關係建基於互信，

有了信任，才可慢慢帶他去接受你服務。

阮家興行醫30年，認為精神科除了院內服務，外展服務同樣有效，「彈性在於醫生，有時都會睇吓你覺得做這件事幫不幫到病人」，他憶述有名50多歲男患者患思覺失調，住院2年後才出院，當他知道患者家中䘙生環境惡劣，故要求先替患者「執屋」，不過該名患者並不接受他人幫忙，只信任接觸多時的主診醫生，於是阮家興主動請求親自幫忙：

病人覺得最好就是你唔好搞我，所以不是他求我（執屋），是我求他。

每月數次診症　利管理免脫節

他認為，行醫遇過最棘手情況有2種，第一是病人拒絕求醫，卻由家人代為開腔求醫，「可能嬲埋屋企人」；另一情況是家人不合作，「有時家人覺得他（患者）沒事的，不好去騷擾他就好，不是個個人都接受家人有病」，他鼓勵市民如發現身邊人情緒有異樣，應及早求醫。

阮家興完成實習後，於1991年在葵涌醫院出身，其後曾轉至服務其他醫院，於2008年擔任九龍醫院精神科顧問醫生，並於2016年起兼任九龍醫院副行政總監處理行政工作，至2019年回歸葵涌醫院獲委任為行政總監，今年與該院職業治療師朱漢威同獲頒長期服務獎。即使成為院長，阮亦不忘臨床工作，每月有數次幫忙診症：

臨床對於管理都有幫助，太過脫節對管理都是挑戰。

他又形容，享受現時工作崗位及性質，目標先做好醫院重建工作，暫未有意離開葵涌醫院。

葵涌醫院重建料2023年逐步落成，院長阮家興冀集中九西精神科服務，詳情請看：下一頁

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記者：鄧凱文

 

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