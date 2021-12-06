【公院重建】葵涌醫院重建料2023年逐步落成　院長阮家興冀集中九西精神科服務

▲ 葵涌醫院行政總監阮家興解釋，該院病床並非不足，而是設計及環境已過時，盼重建後集中九龍西聯網內精神科服務（陳靜儀攝）

負責全港四分之一精神科公營服務的葵涌醫院，港府5年前斥資逾82億元原址重建，但病床數量僅由920張增至1,000張。葵涌醫院行政總監阮家興解釋，該院病床並非不足，而是設計及環境已過時，盼重建後集中九龍西聯網內精神科服務，亦能提升病人住院體驗：

精神科住院病床不是不足，最大問題是住院空間及服務質素。

位於荔景的葵涌醫院，屬於一所精神科醫院，落成35年後於2016年展開重建，耗資逾82億元，除翻新2座大樓外，其他現有大樓悉數拆卸，料2023年底原址落成新主座和兒童及青少年座，並於2025年建好復康花園，該院「院長」阮家興表示，目前工程進度及造價均符合預期。

▲ 政府斥資逾82億元原址重建荔景葵涌醫院，新主座和兒童及青少年座料2023年底落成。（陳靜儀攝）

阮家興解釋，目前九龍西聯網內精神科服務分散，如老人門診要到下葵涌分科診所、兒童及青少年門診要到瑪嘉烈醫院或伊利沙伯醫院、日間服務又要到葵涌醫院等，「病人可能睇門診同時又要去日間醫院作復康治療，不是用開服務的人會搞不清楚」，連醫生也處處不便：

不同臨床大樓有一定距離，由hall房去睇病可能要行5至10分鐘，有時可能要跑過去。

而新醫院大樓可集住院、復康及專職醫療服務、日間醫療服務、兒童及青少年服務於一身，令九龍西聯網內精神科服務更集中，「不用病人去不同地方，希望管理及服務更歸一，支援更易調配」，阮家興續指，現時該院病床並非不足，但病人住院及門診空間較擠迫，如一間病房擺放50張床，重建後料每病房可減10張床：

空間一定會大一點，及私隱程度會好一點，減少焗促，希望在安全、私隱有更好平衡。

兩年前出任葵涌醫院院長的阮家興表示，最希望改善精神科門診及住院環境：

對於精神科病人來說，住醫院唔知要困幾耐；不期望他們享受住院，但希望他們感覺到住院是能得到幫助。

他又指該院分擔全港4分之1精神科公院患者：

如果做得好，其實係幫到好多人，都希望趁重建告訴同業有甚麼方法是可行的。

精神科醫生曾請纓替病人執屋，認為愛囤積者或需接受治療，詳情請看：下一頁。

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記者：鄧凱文