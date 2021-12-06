  • 21°C
香港時間 : 20211206日 (週一) 15:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】新增5宗輸入確診個案　全部感染變種病毒

社會 14:21 2021/12/06

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續緩和，今日（6日）新增5宗輸入個案，至今本港個案累計12 467宗（包括12 466宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案，全部涉及變異病毒株的感染。個案涉及3男2女，年齡介乎29至48歲。3人由A組指明地區（高風險）抵港，2人由當時為B組指明地區（中風險）的地區抵港。個案12472是早前輸入個案（個案12436）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診；餘下的個案中，1人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，另外3人在檢疫期間確診。

本港今日新增5宗輸入個案，詳情如下：

  • 第12,468宗：48歲女，無病徵，12月4日從巴基斯坦及土耳其經航班TK083抵港，今年8月21日及9月11日在香港接種兩劑復必泰疫苗
  • 第12,469宗：34歲男，12月5日發病，12月2日從韓國經航班KE607抵港，今年3月23日及4月13日在香港接種兩劑復必泰疫苗
  • 第12,470宗：29歲男，無病徵，11月30日從巴基斯坦經土耳其乘搭航班TK083抵港，今年4月30日及5月21日在香港接種兩劑復必泰疫苗
  • 第12,471宗：37歲男，12月4日發病，12月2日從俄羅斯經德國乘 搭航班LH796抵港，今年2月9日及3月2日在俄羅斯接種兩劑Sputnik V疫苗
  • 第12,472宗：35歲女，12月3日發病，11月28日從芬蘭經航班AY101抵港，今年4月16日及5月7日在香港接種兩劑復必泰疫苗

政府早前公布，為防患未然，會將發現有Omicron個案的地區指明為A組指明地區。政府今日（5日）公布，按全球疫情最新發展，將於12月8日凌晨零時起指明智利、庫克群島、盧森堡和羅馬尼亞為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。詳情即看【下一頁】

最新影片推介：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

責任編輯：李榮忠

相關文章

【醫療事故】男病人心肌梗塞亡未留意心電圖異常　屯門醫院指判斷錯誤向家屬致歉
18:58 2021/12/05
【醫療事故】男病人心肌梗塞亡未留意心電圖異常　屯門醫院指判斷錯誤向家屬致歉
【港人好故事】女生毋懼日曬雨淋馬場鋪草皮　維修賽道學問多確保安全馬照跑
今日 00:30
【港人好故事】女生毋懼日曬雨淋馬場鋪草皮　維修賽道學問多確保安全馬照跑
【港人好故事】精神科醫生曾請纓替病人執屋　認為愛囤積者或需接受治療
今日 07:01
【港人好故事】精神科醫生曾請纓替病人執屋　認為愛囤積者或需接受治療
【公院重建】葵涌醫院重建料2023年逐步落成　院長阮家興冀集中九西精神科服務
今日 07:00
【公院重建】葵涌醫院重建料2023年逐步落成　院長阮家興冀集中九西精神科服務
【虐待動物】大埔富亨邨發現31具白鴿屍體　列殘酷對待動物案
今日 09:21
【虐待動物】大埔富亨邨發現31具白鴿屍體　列殘酷對待動物案

你可能感興趣

【醫療事故】男病人心肌梗塞亡未留意心電圖異常　屯門醫院指判斷錯誤向家屬致歉
18:58 2021/12/05
【醫療事故】男病人心肌梗塞亡未留意心電圖異常　屯門醫院指判斷錯誤向家屬致歉
【港人好故事】女生毋懼日曬雨淋馬場鋪草皮　維修賽道學問多確保安全馬照跑
今日 00:30
【港人好故事】女生毋懼日曬雨淋馬場鋪草皮　維修賽道學問多確保安全馬照跑
【港人好故事】精神科醫生曾請纓替病人執屋　認為愛囤積者或需接受治療
今日 07:01
【港人好故事】精神科醫生曾請纓替病人執屋　認為愛囤積者或需接受治療
健康碼 新冠肺炎疫情 疫情 經濟 羅馬尼亞 肺炎 香港

最高瀏覽

【梅艷芳】梅媽與子割席被激到入院　梅啟明未悔改堅持索償：唔撐就算
10:41 2021/12/05
【梅艷芳】梅媽與子割席被激到入院　梅啟明未悔改堅持索償：唔撐就算
【昔日花旦】邵美琪素顏現身風采不減　跟發哥行山享單身精采人生
16:13 2021/12/05
【昔日花旦】邵美琪素顏現身風采不減　跟發哥行山享單身精采人生
【梅艷芳】梅啟明太太從不知丈夫另有女人　梅太直斥冇良心不照顧兩母子
18:12 2021/12/05
【梅艷芳】梅啟明太太從不知丈夫另有女人　梅太直斥冇良心不照顧兩母子