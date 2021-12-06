【新冠肺炎】新增5宗輸入確診個案　全部感染變種病毒

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本港新冠肺炎疫情持續緩和，今日（6日）新增5宗輸入個案，至今本港個案累計12 467宗（包括12 466宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案，全部涉及變異病毒株的感染。個案涉及3男2女，年齡介乎29至48歲。3人由A組指明地區（高風險）抵港，2人由當時為B組指明地區（中風險）的地區抵港。個案12472是早前輸入個案（個案12436）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診；餘下的個案中，1人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，另外3人在檢疫期間確診。

本港今日新增5宗輸入個案，詳情如下：

第12,468宗：48歲女，無病徵，12月4日從巴基斯坦及土耳其經航班TK083抵港，今年8月21日及9月11日在香港接種兩劑復必泰疫苗

第12,469宗：34歲男，12月5日發病，12月2日從韓國經航班KE607抵港，今年3月23日及4月13日在香港接種兩劑復必泰疫苗

第12,470宗：29歲男，無病徵，11月30日從巴基斯坦經土耳其乘搭航班TK083抵港，今年4月30日及5月21日在香港接種兩劑復必泰疫苗

第12,471宗：37歲男，12月4日發病，12月2日從俄羅斯經德國乘 搭航班LH796抵港，今年2月9日及3月2日在俄羅斯接種兩劑Sputnik V疫苗

第12,472宗：35歲女，12月3日發病，11月28日從芬蘭經航班AY101抵港，今年4月16日及5月7日在香港接種兩劑復必泰疫苗

政府早前公布，為防患未然，會將發現有Omicron個案的地區指明為A組指明地區。政府今日（5日）公布，按全球疫情最新發展，將於12月8日凌晨零時起指明智利、庫克群島、盧森堡和羅馬尼亞為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：李榮忠