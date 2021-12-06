【打擊犯罪】觀塘涉藏匕首杖劍等違禁武器　2男女被捕

▲ 警方拘捕兩人涉藏有違禁武器及攻擊性武器 。（警方fb直播截圖）

警方今日（６日）表示，拘捕2人，涉藏有違禁武器及攻擊性武器。

觀塘警區反三合會行動組主管高級督察劉思齊指，根據線報及深入調查後，於今日早上7時展開行動，突擊搜查觀塘成業街30號一個工廈單位，經過搜查後，在單位內找到一批違禁武器，包括一把匕首、一支雙截棍、兩把杖劍，可藏於手杖內的利器，及9把其中刀劍，以上武器已開封。單位內一名30歲本地男子及43歲本地女子涉嫌藏有違禁武器及管有攻擊性武器被捕，現正被扣留調查。

經過調查後，相信疑犯為情侶關係，上址是一個200呎工廈單位，疑被用作住宅用途。警方行動會從多方面調查，包括有關武器有否曾經被使用，藏武器目的及被捕人士背景等，不排除更多人被捕。

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記者：余思嵐