【頒令破產】涉虐印傭Erwiana前僱主羅允彤呈請破產　高院今正式頒令破產

▲ 羅允彤今被正式頒令破產。（林育慧攝）

因涉虐打印傭Erwiana等3名外傭而罪成的女僱主羅允彤，於區域法院經審訊後被判囚6年。早已刑滿出獄的羅允彤入稟高等法院呈請破產，破產聆訊今（6日）再於高等法院進行，聆案官正式頒令破產。



呈請人羅允彤（49歲），於2021年6月初入稟高院呈請破產。羅於8月及10月曾兩度到庭應訊，由於羅當時的破產文件尚未齊備，聆訊押後至今天再訊。

法庭就羅允彤的破產呈請與其他呈請人一併處理，聆案官今早表示，基於所以呈請人的文件沒有任何問題，故正式頒令破產，並提醒呈請人於破產內須與破產受託人合作。羅允彤今親自到庭應訊，庭上沒有就被頒令破產表示反對。

資料顯示，羅允彤因襲擊印傭Erwiana而被控，最終於2015年被裁定嚴重傷害他人身體、襲擊、刑事恐嚇等共19項罪名成立，被判監6年，早前已刑滿出獄。

Erwiana其後入稟向羅索償，法官裁定羅須賠償81萬，羅與Erwiana因索償一事而涉及多宗民事訴訟。其中羅早前擬就特委法官就其物業撤銷扣押令等而提出上訴，但不獲批法援，羅就此提出司法覆核，高院法官早前駁回其申請，並頒令羅需支付11萬元訟費。

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記者：林育慧