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【有禮車長】放工搭巴士遇超暖心車長照顧輪椅客　港男：當場想嫁俾佢

親子 10:55 2021/12/06

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

一名男網民大讚一位車長對乘客細心有禮，更直言「想嫁俾佢」。

以禮待人是種美德。最近一名港男大讚一位駕駛59M線巴士的車長，指對方不但細心照顧坐輪椅的乘客，而且非常有禮貌，會向每名上車的乘客打招呼，令港男感到十分窩心，更直言「當場想嫁俾佢（雖然我係男嘅）」。

一名男網民前日（4日）在Facebook群組「屯碼牛牛」投稿，分享自己放工由尖沙咀乘搭260X巴士，再轉乘59M回屯門的時候，遇到一名暖男車長。

最新影片：

車長體貼有禮

該名車長除了向每位上車的乘客打招呼之外，事主憶述當巴士到達屯門蝴蝶站時，有一位坐輪椅的乘客需要下車，車長特意將巴士駛前，方便該名乘客下車，然後再向車上其他乘客致歉：「唔好意思吖，搞到你哋。」港男笑言，

聽到當場想嫁俾佢（雖然我係男嘅）我唔知個司機係咪一直都係咁。因為我今日係比平時放工放早咗。不過今日個司機我可以記成世。

網民：值得表揚

帖文一出引來大量網民讚好，紛紛留言大讚該名車長，又提醒港男可以聯絡巴士公司表揚對方，「難得的車長，值得表揚」、「好嘅員工要值得表揚，香港需要正能量。」

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另外亦有不少網民分享自己窩心的乘車體驗，「我都試過坐962X，司機同個個客講早晨」、「我坐過238X，亦有一個是這樣的好司機」、「我都見過一個，59X，每個人上車都多謝，好想買支果汁送俾佢。」

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責任編輯：王明芳

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