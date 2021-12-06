【校長專欄】升中選校要順應子女性格 滙基校長：Banding不是學業能力唯一參數

▲ 鄭建德校長表示，「沒有最好的中學，只有最適合的中學。」

適逢又到小六升中選校的日子，也是小六家長四處「頻撲」出席中學簡介會的時候。九月至今我已出席了十多場升中簡介會，介紹學校課程、活動，以及對孩子成長的支援；然而，家長最關心的是如何考進心儀學校，所以對面試安排，甄選準則最感興趣。我常常提醒家長：「不要期望挑選最好的學校，只需尋找最適合的中學就是了。」

經過六年小學的培育，孩子的學業能力、語文基礎、性格特質都已漸漸顯露出來；故此，何謂最適合子女的中學也可從這兩方面作出發點去尋找。第一、家長對好學校的迷思是成績組別（Banding）越高越好。因紙筆考試有一定的限制，故成績組別不是學業能力的唯一參數；然而，成績組別相近的學生放在一起學習，可讓老師在施教時適當調節內容深淺及學習進度，勉強向上攀只會令孩子跟不上學習進度而失去對學習的興趣。況且，呈分試所得的成績究竟是父母或補習老師「拉牛上樹」得來的，抑或是孩子「游刃有餘」而獲得的成果，相信家長心裡有數。

第二、家長認為英語以主要教學語言的學校比較好。作為一所以英語為主要教學語言學校的校長，我見證著英語氛圍如何幫助孩子建立對英語運用的信心；但我並不贊同每個學生都適合以英語作為學習語言。在學習上要取得成果，激發學生的學習興趣很重要；假如孩子英文基礎較為薄弱，仍勉強選上英文為主要教學語言的學校，在聽課時難以明白，討論時不敢參與，學習成效就會大打折扣。

然而，我更希望家長能順著孩子的性格特質尋找適合的學校。對活潑好動的孩子來說，如果放在一所只專注培養學業成績，卻對智育以外鮮有提供發展機會的學校，那麼孩子上學可能會覺得度日如年。其實，每所學校都強調全人發展，但細看又能看出學校的側重點。所以，家長請緊記：「沒有最好的中學，只有最適合的中學。」

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