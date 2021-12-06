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【喜歡妳是妳】楊潮凱成功當導演感觸落淚　感謝親人一直支持追夢

娛樂 11:00 2021/12/06

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

楊潮凱接受《StarTalk》主播許文軒訪問

日前楊潮凱作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談首次執導電影《喜歡妳是妳》的感受。

潮凱稱，與另一導演兼同學吳詠珊拍青春片原因是看過《那些年 我們一起追的女孩》後甚有感受：「世界各地都有青春片，點解好似香港冇，而且2003年係好值得我哋香港人記住嘅一年，正正嗰年SARS我好記得自己戴住口罩去會考，所以作為我第一套戲，我好想記錄呢個時段。」

《喜歡妳是妳》獲電影節垂青連環奪獎　導演演員感安慰繼續謝票答謝支持

《喜歡妳是妳》

堅持選用新演員

楊潮凱亦分享新演員原因：「成日都聽到啲人話電影界青黃不接，我心裏面好唔憤氣，你哋都唔畀機會新人，佢哋梗係做唔到獨當一面，呢樣嘢擺喺我個心好耐，所以開拍之前我話一定要用新人，所以搞咗個Open Casting。」

他表示，面試見了200多人：「首先定咗楊偲泳，但一直未搵到另外一位演員，談善言唔係頭兩轉Casting，之後聽返佢講佢係透過《點五步》監製自薦嚟Casting，見到佢獨特嘅性格後就決定用佢。」

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楊潮凱不禁落淚

影片由籌備到成功排期上映，前後共到花6年時間。終於成為電影導演的楊潮凱不禁感觸落淚：「多謝屋企人，有訓練班開始到拍第一套電影，真係好難行，佢哋好支持，爸爸媽媽好擔心我嘅生活問題，我又未必畀到好好嘅生活佢哋，我覺得自己虧欠咗佢哋，好開心首映睇完之後，佢哋話好自豪有我呢個仔！」

潮凱亦感激太太一直在身邊：「識咗太太好耐，成個過程佢都見住，睇住我拍戲時候承受嘅痛苦。能夠得到團隊、家人同觀眾嘅支持同認同，好感觸。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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